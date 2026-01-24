Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı - Son Dakika
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
24.01.2026 12:47  Güncelleme: 12:59
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'la belge imzalarken masadaki kalem yerine kendi kalemini kullanmasına ilişkin yöneltilen soruya ''Açıkçası oradaki kalemi beğenmedim. Önemli bir imza atıyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz. Sayın Trump'ın özel kalemle imza attığı yerde benim de kendi özel kalemim vardı, onunla imza atmayı tercih ettim'' yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam NTV'de katıldığı canlı yayında dış politika ve gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye adına katıldığı Davos'taki Gazze Barış Kurulu'nda yürütülen sürece değinirken, ABD Başkanı Donald Trump'la belge imzaladığı sırada masadaki kalem yerine cebinden çıkardığı kalemi kullanmasının nedenini de anlattı.

"ORADAKİ KALEMİ BEĞENMEDİM"

Trump'la imza anına ilişkin soruyu tebessümle karşılayan Fidan, önemli bir belgeye imza atıldığını vurgulayarak, ülkeyi temsil ettikleri bir ortamda kendi özel kalemini kullanmayı tercih ettiğini söyledi. Fidan, "Açıkçası oradaki kalemi beğenmedim. Önemli bir imza atıyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz. Sayın Trump'ın özel kalemle imza attığı yerde benim de kendi özel kalemim vardı, onunla imza atmayı tercih ettim" dedi.

Trump şaşkınlık izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

"SDG'DE YAŞANANLAR BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİLDİ"

Programda yöneltilen "SDG iki haftada nasıl çözüldü?" sorusuna yanıt veren Fidan, gelişmelerin kendisi için sürpriz olmadığını ifade etti. YPG'nin işgal ettiği Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki dinamiğin yıllardır analiz edildiğini belirten Fidan, aşiret yapısının ve olası başkaldırıların bilindiğini söyledi. Fidan, Arapların yaşadığı bölgelerde hükümet güçlerinin desteği ve ABD'nin desteğini çekmesiyle denklemin çöktüğünü belirterek, Türkiye'nin bölgedeki aşiretlerle uzun süredir yoğun temas halinde olduğunu vurguladı.

"YPG TAMAMEN KANDİL'E BAĞLI"

Suriye'de Kandil etkisinin sona erip ermeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Fidan, Mazlum Abdi'nin talimat taşıyıcısı konumunda olduğunu ve YPG'nin tamamen Kandil'e bağlı hareket ettiğini söyledi. Fidan, KCK'nın YPG'ye siyasete girme talimatı verdiğini, örgütün bu doğrultuda hareket ettiğini ifade etti. Suriyeli olmayan PKK mensuplarının bölgeden çıkması gerektiğini vurgulayan Fidan, Sincar'daki PKK varlığının sürdürülebilir olmadığını dile getirdi. Örgütün kendisini dönüştürmek zorunda olduğunu belirten Fidan, yeni süreçte YPG'nin mevcut yapısıyla varlığını sürdüremeyeceğinin herkes tarafından bilindiğini söyledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TERÖRSÜZ BÖLGE"

Fidan, örgütün yalnızca PKK değil, KCK çatısı altındaki tüm bileşenleriyle illegal yapıdan çıkması gerektiğini ifade ederek, "Terörsüz Türkiye" hedefinin "terörsüz bölge" anlayışıyla genişletildiğini belirtti. Ankara'nın uyarılarına kulak verilmediğini söyleyen Fidan, örgütün başkalarının gündemine alet olmaması gerektiğini vurguladı.

Son Dakika Politika Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı - Son Dakika

