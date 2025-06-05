Trump'tan Biden'a Soruşturma Talebi - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Biden'a Soruşturma Talebi

Trump\'tan Biden\'a Soruşturma Talebi
05.06.2025 11:22
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Trump, Biden'ın bilişsel sağlığının gizlendiğini iddia ederek soruşturma başlattı. Biden ise tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında "kötüleşen bilişsel sağlığının örtbas edildiğini" iddia ederek, Biden'ın aldığı kararların meşruiyeti ile ilgili soruşturma talimatı verdi. Trump'a tepki gösteren Joe Biden ise, "Başkanlığım sırasında kararları ben aldım" diyerek kendisine yönelik soruşturma hamlesini "dikkat dağıtma" girişimi olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan selefi Joe Biden'ı hedef alan kritik bir hamle geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, Biden'ın başkanlığı döneminde "kötüleşen bilişsel sağlığının örtbas edildiğini" iddia ederek, Biden'ın aldığı kararların meşruiyeti ile ilgili soruşturma başlatılmasını öngören bir başkanlık muhtırası imzaladı. Yardımcılarının Biden'ın bilişsel sağlığındaki gerilemeyi gizlediği ve imza makinesi (autopen) ile başkanlık yetkilerini kötüye kullandığına dair iddialara dikkat çeken Trump, "Bu komplo, ABD tarihindeki en tehlikeli ve endişe verici skandallardan birini işaret ediyor. ABD halkı, yürütme yetkisini kimin kullandığını bilmekten kasıtlı olarak alıkonuldu. Tüm bunlar olurken Biden'ın imzası radikal politika değişiklikleri yapmak için binlerce belgeye eklendi" ifadelerini kullandı.

Yardımcılarının Biden'ın yaşadığı bilişsel gerilemeyi halktan gizlemek için basın toplantılarını ve medya görünümlerini kısıtladığını iddia eden Trump, "Görevlerini yerine getiremediğini örtbas etmek için Biden'ın milletvekilleri, hükümet yetkilileri ve bağışçılarla yaptığı konuşmaları senaryolaştırdılar" dedi.

"Yürütme emirlerinin geçerliliği açısından sonuçlar doğurur"

Trump, Biden'ın başkanlık yetkisini kullanma kapasitesinden yoksun olduğuna dair işaretlerin gizlenmesi ve yetkilerinin imza makinesi aracılığıyla başkaları tarafından kullanılmasının "başkanlık gücünün anayasaya aykırı bir şekilde kullanılması anlamına geleceğine" dikkat çekti. Trump, "Bu durum, Biden adına yürürlüğe konulan çok sayıda yürütme emrinin yasallığı ve geçerliliği açısından sonuçlar doğurur" ifadelerini kullandı.

Trump'ın imzaladığı başkanlık muhtırası ile "Biden'ın bilişsel sağlığı konusunda kamuoyunu aldatma" ve "Başkan'ın yetki ve sorumluluklarını anayasaya aykırı şekilde kullanmak için komplo kurma" iddiaları ile ilgili soruşturma başlatılacağı bildirildi.

Biden'dan tepki: "Başkanlığım sırasındaki kararları ben aldım"

Trump'ın soruşturma talimatına önceki Başkan Biden'dan cevap gecikmedi. Yaptığı yazılı açıklamada Trump'ın iddialarını reddeden Biden, "Açıkça söyleyeyim: Başkanlığım sırasında kararları ben aldım. Aflar, yürütme emirleri, mevzuatlar ve bildiriler hakkında kararları ben verdim" ifadelerini kullandı.

Biden, "Bunu yapmadığıma dair herhangi bir iddia gülünç ve yanlıştır" dedi. Trump ve Kongre'deki Cumhuriyetçilerin Amerikan ailelerinin mali yükünü artırıp büyük şirketler ve en zengin kesime vergi indirimleri sağlayacak "yıkıcı" yasaları gündeme getirmeye çalıştığını kaydeden Biden, kendisine yönelik soruşturma hamlesini "dikkat dağıtma" girişimi olarak nitelendirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Biden'a Soruşturma Talebi - Son Dakika

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