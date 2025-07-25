Trump'tan Macron'a Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını duyurmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "O çok iyi biri. Onu seviyorum. Neredeyse tam bir takım oyuncusu. Ama bu açıklamanın ağırlığı yok. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya'ya yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Epstein dosyalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Epstein'e suç ortaklığından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ghislaine Maxwell'i affetmeyi ya da cezasını hafifletmeyi şu an düşünmediğini belirterek, "Bunu yapmaya yetkim var, ama üzerine düşünmedim" dedi.

Af konusunun masada olup olmadığının tekrar sorulması üzerine Trump, "Şu anda bunun hakkında konuşamam. Bu çok hassas bir konu" cevabını verdi.

Maxwell'in dün Florida'da Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche ile görüşmesine ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, "Toplantı hakkında bir şey bilmiyorum. Sadece gerçekleştiğini biliyorum" diye konuşarak, aynı zamanda eski bir ceza avukatı da olan Blanche hakkında, "Kendisi harika bir adam. O mükemmel bir avukat" ifadelerini kullandı.

"Birisi bir mektup yazmış ve adımı kullanmış olabilir"

Wall Street Journal'ın "Trump'ın Epstein'e 2003 yılında 50. doğum günü için müstehcen bir mektup gönderdiğini iddia eden haberiyle ilgili yorum yapan Donald Trump, "Bahsettikleri şeyin ne olduğunu bile bilmiyorum. Birisi bir mektup yazmış ve adımı kullanmış olabilir, bu çok sık oldu" şeklinde konuştu. Trump, medyanın dikkatini, doğum günü kitabına mektup gönderdiği bildirilen kişiler arasında yer alan eski Başkan Bill Clinton'a çevirmesi gerektiğini söyledi.

"Hamas gerçekten bir anlaşma yapmak istemedi"

Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerine değinen ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşma yapmak istemediğini iddia ederek, "Gazze'den çekildiler. Müzakere açısından çekildiler. Ne yazık ki Hamas, gerçekten bir anlaşma yapmak istemedi. Unutmayın, çok sayıda esiri kurtardık. Şimdi son esirlere geldik ve onlar, son esirler kurtarıldıktan sonra ne olacağını biliyorlar. Esasen bu yüzden gerçekten bir anlaşma yapmak istemediler" dedi.

Esir sayısının 10 ya da 20'ye düştüğünde Hamas'ın anlaşma yapmayacağını savunan aktaran Trump, "Çünkü bu onların hiçbir koruması kalmadığı anlamına gelir. ve temelde olan da buydu, Hamas anlaşma yapmak istemedi. Şimdi savaşmak zorunda kalacaklar, bunu temizlemek zorunda kalacaklar" diye konuştu.

Trump'tan Obama açıklaması

ABD Yüksek Mahkemesi'nin geçtiğimiz yıl "Başkanların görevdeyken gerçekleştirdikleri resmi eylemler için dokunulmazlığa sahip olduklarını" hükmetmesine ilişkin konuşan Donald Trump, kendi yönetiminin ilk başkanlığını baltalamak için bir komplo düzenlemekle suçladığı eski Başkan Barack Obama'ya "yardımcı olduğunu" söyledi. Trump, Obama'nın "suç teşkil eden eylemler yaptığını, bunda hiç şüphe olmadığını" iddia ederek, "Ama onun dokunulmazlığı var ve bu muhtemelen ona çok yardımcı oluyor. Bana çok şey borçlu. Obama bana büyük bir iyilik borçlu" ifadelerini kullandı.

ABD'li animasyon dizisi South Park'ın kendisini hedef alan bölümüne ilişkin soruya cevap veren Trump, "Hayır, South Park'ı hiç izlemedim. South Park hakkında hiçbir şey bilmiyorum, hiç izlemedim" şeklinde konuştu.

ABD'nin Gazze Şeridi'ne yardım amacıyla 60 milyon dolar katkı sağladığını açıklayan Trump, daha da fazlasını yapacaklarını vurguladı.

"AB ile anlaşma yapma ihtimalimiz yüzde 50"

Avrupa Birliği'ne (AB) gümrük vergisi uygulama süresi dolmadan önce bir ticaret anlaşmasına varma ihtimali hakkında konuşan Trump, "Bence anlaşma yapma ihtimalimiz yüzde 50, belki daha da az. Ama onlar çok kötü şekilde bir anlaşma yapmak istiyor" diye konuştu.

Bu hafta başında Japonya ile bir anlaşma imzalamadan önce, Tokyo ile bir ticaret anlaşması yapma ihtimalini yalnızca yüzde 25 olarak gördüğünü söyleyen Donald Trump, AB'nin hala "anlaşma yapma konusunda oldukça iyi bir şansı" olduğunu aktardı. Anlaşmanın bir parçası olarak 27 üyeli bloğun "gümrük tarifelerini düşürmesi" gerektiğini vurgulayan Trump, "Japonya anlaşmasının en büyük kısmı, belki bunu AB ile de elde ederiz, belki edemeyiz, içeri girip ticaret yapma hakkına sahip olmamızdır. Bu, bana göre, anlaşmanın en önemli kısmı" ifadelerini kullandı.

"Bu mektuplar gönderildiğinde, o gümrük vergisini ödeyecekler"

Ülkelere gönderilen gümrük vergisi mektuplarına değinen Trump, "Temelde şu anlama gelecek: Sen yüzde 10 ödeyeceksin, sen yüzde 15 ödeyeceksin, belki daha az, bilmiyorum. Bu mektuplar gönderildiğinde, bu bir anlaşmadır, bitti, o gümrük vergisini ödeyecekler" şeklinde konuştu. Trump ayrıca, ABD'nin Kanada ile yürüttüğü ticaret müzakerelerinin fiilen durmuş olduğunu ve artık bir anlaşma yapmaya odaklanmadıklarını da sözlerine ekledi.

Trump, Avustralya'nın ABD sığır eti üzerindeki ithalat yasağını kaldırmayı teklif ettiğini söyleyerek, "Belli ki bir şeyler yapmak istiyorlar" dedi. Çin ile gümrük vergisi müzakerelerine de değinen Donald Trump, Çin ile "bir anlaşmanın çerçevesine" sahip olduğunu belirtti.

Trump gazetecilere, "Gümrük vergilerinden çok fazla para geliyor, bu yüzden belirli gelir seviyesindeki insanlar için küçük bir geri ödeme hoş olabilir diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"Macron'un söylediklerinin bir önemi yok"

Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararı hakkında açıklama yapan Donald Trump, tanıma kararının savaş üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını ve bu hamlenin "anlamsız" olduğunu söyledi. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında, "Çok iyi biri. Onu seviyorum. Neredeyse tam bir takım oyuncusu. Ama bu açıklamanın ağırlığı yok. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek. " ifadelerini kullandı. - WASHINGTON