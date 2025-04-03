Trump\'tan Yeni Ekonomik Doktrin

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve ekonomi bürokrasisinin yanı sıra işçi temsilcileri, sendikalar, kongre üyeleri ve sanayi liderlerinin de katıldığı geniş çaplı etkinlikte, ABD'nin küresel ticaret sistemine bakışını kökten değiştirecek yeni bir ekonomik doktrini açıkladı. Başkan Trump, "Bu gece yarısından itibaren dış ülkelerde üretilen otomobillere %25 gümrük vergisi uyguluyoruz. Bu yalnızca başlangıç" diyerek sözlerine başladı.

Trump, Amerikan ekonomisinin bugüne dek "tek taraflı teslimiyet" politikası izlediğini iddia ederek, artık bu anlayışın sona erdiğini duyurdu. "Amerikan halkına, Amerikan işçisine, Amerikan çiftçisine borcumuz var. Artık kendimize bakma zamanı geldi" dedi.

"Bu sadece başlangıç"

Trump, hazırladığı yeni başkanlık kararnamesi ile birçok ülkeye özel olarak karşılıklı gümrük tarifeleri getirdiğini ilan etti. Trump'a göre bu karar yalnızca Amerikan üretimini değil, aynı zamanda ulusal güvenliği de doğrudan ilgilendiriyor.

Başkan Trump'ın yeni tarife oranlarını ülkeler bazında gösterdiği tabloda yer alan bazı ülkeler ve oranları, "Çin: %34, Avrupa Birliği: %20, Sırbistan: %37, İngiltere: %10, Vietnam: %46, İsrail: %17, Güney Afrika: %30, Japonya: %24, Norveç: %15, Tayvan: %32, İsviçre: %32, Türkiye: %10" şeklinde sıralandı.

Trump konuşmasında ayrıca, "Avrupa dost değil, bizi soyuyorlar, AB ülkeleri yıllardır Amerikan ürünlerine karşı adil olmayan tarifeler ve tarife dışı engeller uyguluyorlar" diyerek AB ülkelerini suçladı.

Tarifeler yalnızca otomobilleri kapsamıyor. Trump, "ABD'ye ithal edilen hemen hemen tüm mallara en az %10 oranında vergi uygulayacağız" diyerek, daha genel bir korumacılık politikası izleyeceklerinin sinyalini verdi.

"Fabrikalar geri dönüyor"

Trump konuşmasında defalarca "fabrika" kelimesini kullandı ve Amerikan imalat sektörünün yeniden ayağa kaldırılmasının kendi döneminin en öncelikli ekonomik hedefi olduğunu vurguladı. Trump, konuşmasının bu kısmında bir zamanlar Detroit'te kapanan fabrikaları örnek göstererek "Şu anda atıl kalan binlerce üretim tesisi, yeniden üretime geçecek. UAW ve diğer sendikalı işçileri buna hazır. Fabrikalar geri geliyor. Otomobil işçilerimiz için bu yeni bir başlangıç." dedi.

Başkan Trump ayrıca, otomotiv sektöründe faiz indirimi planladıklarını duyurdu ve yalnızca ABD'de üretilen otomobillerin bu teşvikten yararlanabileceğini belirtti.

Trump'tan ulusal güvenlik vurgusu: "Antibiyotik üretemez hale geldik"

Konuşmasında ekonomik güvenlik kadar sağlık güvenliği konusuna da değinen Trump, ABD'nin artık kendi halkını tedavi edecek kadar ilaç ve antibiyotik üretemediğini söylerek "Eğer yarın bir savaş çıksa, antibiyotik ihtiyacımızı karşılayamayız. Bu kabul edilemez. Ekonomik bağımsızlık, aynı zamanda ulusal güvenlik meselesidir." dedi. Trump, ithalata aşırı bağımlı hale gelen elektronik, ilaç ve çip üretim sektörlerinde acil önlemler alınacağını ve bu alanlarda büyük yatırımlar yapılacağını belirtti.

Trump: "90 bin fabrika kapandı"

Trump, NAFTA gibi eski ticaret anlaşmalarını sert dille eleştirerek, ABD'nin sanayi altyapısının bu süreçte tahrip olduğunu söyledi. Trump sözlerine "90 bin fabrika kapandı, 5 milyon imalat işi kaybedildi. 26 trilyon dolar değerinde Amerikan varlığı el değiştirerek yabancı yatırımcıların eline geçti. Ticaret açığı 1.2 trilyon dolara yükseldi. Bu bir ekonomik kriz değil, bir ulusal felaket. Eski başkanlar uyudu, ben bu uykudan ülkeyi uyandırmaya geldim." şeklinde devam etti.

Yabancı liderlere rest

Konuşmasında açıkça dış liderleri hedef alan Trump, "Yarın sabah beni arayacak krallar, başbakanlar, büyükelçiler şunu bilsin: Kendi gümrük vergilerinizi kaldırın. Ticaret bariyerlerinizi sonlandırın. Para biriminizi manipüle etmeyin. Aksi halde Amerikan pazarına erişmek artık bedelsiz olmayacak." dedi.

"6 Trilyon dolarlık geri dönüş"

Trump, şimdiden birçok şirketin ABD'ye yatırım planladığını belirterek, "Bu şirket arasında Apple, TSMC, Oracle, Johnson & Johnson, Meta, General Motors ve Hyundai gibi dev şirketler var. Bu firmalar toplamda 6 trilyon dolarlık yatırım planlıyor. Yıllar sonra bugün geriye dönüp baktığınızda, 'Amerika'nın kurtuluş günü o gündü' diyeceksiniz." dedi.

Trump konuşmasının sonunda, yeni politikalarının ABD'yi dünyanın yeniden üretim merkezi haline getireceğini vurgulayarak, "ABD zenginleşecek, güçlenecek, yeniden dünyanın üretim merkezi olacak. Bu yalnızca tarifelerin hikayesi değil; bu, Amerikan halkının yeniden ayağa kalkmasının hikayesidir." diyerek sözlerini tamamladı. - WASHINGTON