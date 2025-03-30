Trump Üçüncü Dönem İhtimalini Dışlamadı - Son Dakika
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Politika

Trump Üçüncü Dönem İhtimalini Dışlamadı

Trump Üçüncü Dönem İhtimalini Dışlamadı

Trump, Anayasa'nın 22. maddesine rağmen üçüncü dönem başkanlık yapma yollarını gündeme getirdi.

30.03.2025 22:21
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ABD Başkanı Donald Trump, Anayasa'nın 22. maddesine rağmen Beyaz Saray'da üçüncü dönem görev yapma ihtimalini dışlamayarak, "Bunu yapmanın yolları var ve şaka yapmıyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Üçüncü kez başkanlığa aday olma konusunu gündeme taşıyan Trump, Anayasa'nın 22. maddesine rağmen Beyaz Saray'da üçüncü dönem görev yapma ihtimalini dışlamayarak, "Çalışmayı seviyorum. Birçok kişi bunu yapmamı istiyor. Ama yönetimin çok erken bir dönemindeyiz. Önceliğim mevcut görevim" ifadelerini kullandı.

Kendisine üçüncü dönem için adaylık hakkı tanınacak bir plan sunulup sunulmadığı sorusuna Trump, "Bunu yapabileceğiniz yöntemler var" yanıtını verdi. Trump, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in aday olup daha sonra görevi kendisine devretmesi gibi senaryolar hakkında ise "Bu bir yöntem" ifadelerini kullanarak, "Ama başkaları da var" diyerek muhtemel alternatiflerin varlığına işaret etti.

Anayasa değişikliği tartışması gündemde

ABD Anayasası'nın 22. maddesi, bir kişinin iki dönemden fazla başkanlık yapmasını yasaklıyor. Bu yasağın kaldırılması ise oldukça zor bir süreç gerektiriyor. Kongre'nin üçte iki çoğunluğunun oyu ya da eyaletlerin üçte ikisinin anayasa değişikliği konvansiyonu çağrısında bulunması gerekiyor. Her iki senaryoda da değişikliğin yürürlüğe girmesi için eyaletlerin dörtte üçünün onayı şart.

Cumhuriyetçi Tennessee Temsilcisi Andy Ogles, başkanlık görev süresini uzatmaya yönelik bir karar tasarısı hazırlayarak, bu tartışmaları yasama boyutuna taşıdı. Öte yandan Trump'ın yakın müttefiklerinden Steve Bannon ise verdiği bir röportajda, Trump'ın "2028'de yeniden aday olacağına ve kazanacağına" inandığını ifade etti.

Trump'ın "krallık" imaları da tartışma konusu oldu. Beyaz Saray, New York'taki trafik sıkışıklığı ücretlendirmesini kaldırmasının ardından Trump'ı taçla gösteren bir dergi kapağını X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşarak, Trump'ın "Kral çok yaşa!" ifadelerini alıntıladı.

"Eğer ateşkes olmazsa vergiler yolda"

Trump, Rusya'nın Ukrayna ile ateşkes konusunda sorumluluk almadığı takdirde Rus petrolüne yönelik ikincil gümrük vergileri getireceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yönelik eleştirilerini hedef alan Trump, bu açıklamalara "çok kızdığını ve öfkelendiğini" vurguladı. Trump, "Eğer Rusya ve ben Ukrayna'da akan kanı durdurma konusunda bir anlaşmaya varamazsak ve bunun Rusya'nın suçu olduğunu düşünürsem ki olmayabilir ama eğer öyle görürsem, Rusya'dan çıkan tüm petrole ikincil gümrük vergileri koyacağım. Rusya'dan petrol alırsanız, ABD'de iş yapamazsınız" ifadelerini kullanarak, Rus petrolüne yüzde 25 ila yüzde 50 arasında değişebilecek vergi getirmeyi planladığını belirtti.

Rusya açıklamaları Trump'ın daha önce Venezuela'ya uyguladığı benzer yaptırımların ardından geldi. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'ne göre, Rus petrol ürünlerinin en büyük ithalatçıları arasında Çin, Türkiye, Brezilya ve Hindistan yer alıyor. Trump'ın Venezuela modeli üzerinden hareket etmesi durumunda bu ülkeler de ekonomik yaptırımlardan etkilenebilir.

Trump ve Putin bu hafta yeniden görüşebilir

Trump, Putin'le bu hafta tekrar görüşmeyi planladığını ve ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Doğru şeyi yaparsa, öfkem hızla dağılır" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump Üçüncü Dönem İhtimalini Dışlamadı - Son Dakika

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