TSK, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu - Son Dakika

TSK, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu

TSK, Suriye\'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu
Son Güncelleme: 09.10.2023 11:30

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini vurduğu anları paylaştı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Meşru müdafaa kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerini ateş destek vasıtalarımızla aralıksız vurmaya devam ediyoruz' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini vurduğu anları paylaştı.

MSB, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini yok ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. "Durmadan, yorulmadan" notuyla paylaşılan görüntüde "Meşru müdafaa kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerini ateş destek vasıtalarımızla aralıksız vurmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, TSK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TSK, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Hamas'ın baskın düzenlediği festivalden görüntüler! Eğlence bir anda kabusa dönüştü
11:18 Müjdeyi İtalyanlar verdi! EURO 2023'ye Türkiye ve İtalya ev sahipliği yapacak
11:17 Vatandaşların üzerine yürüyen güvenlik görevlisinden anlamsız çıkış: Ben devletim
11:16 İsrail-Filistin gerilimi sonrası altın sert yükseldi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
11:04 Hamas, Tel Aviv'e roket yağdırdı
10:57 Korse detaylı elbise giyen Nesrin Cavadzade'nin tarzı hiç beğenilmedi
10:43 Icardi'ye bu kez Messi bile engel olamayacak! Arjantin'e geri dönüyor
10:40 ABD'li yetkililer: İsrail ordusu 24 ila 48 saat içinde Gazze'ye kara harekatı düzenleyecek
10:34 Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerini gafil avladığı o an!
10:24 İsrail Merkez Bankası, 2 yıl sonra ilk kez döviz satacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2023 11:42:28. #1.12#
SON DAKİKA: TSK, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement