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Tüfenkci: "Deprem sonrasında devlet millet omuz omuza büyük işler başardık" - Son Dakika

Tüfenkci: "Deprem sonrasında devlet millet omuz omuza büyük işler başardık"

24.01.2022 14:15
Tüfenkci: "Deprem sonrasında devlet millet omuz omuza büyük işler başardık"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, depremin ikinci yıldönümünde yaptığı açıklamada, "Yaraları birlikte sardık, Devlet millet omuz omuza büyük işler başardık" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, depremin ikinci yıldönümünde yaptığı açıklamada, "Yaraları birlikte sardık, Devlet millet omuz omuza büyük işler başardık" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen, Malatya'nın da etkilendiği 6.8 şiddetindeki depreminin ikinci yıldönümünde açıklama yapıp, deprem sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aktaran AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Elazığ ve Malatya'nın etkilendiği deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin ikinci yıldönümünde evleri zarar gören vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Tüfenkci, büyük afetin ikinci yıldönümünde kaybedilen 41 vatandaşa rahmet dileyerek, benzer afetlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya'da inşa edilen konutların birçoğunun teslim edildiğini belirten Tüfenkci, "Devletimiz depremin yaralarını sarma adına 3 bin 434 konutu hak sahiplerine teslim etti. Şuan yapımı devam eden 1793 konut var. Bunların 1344'ü çok katlı, 449'u köy tipi konut.

Pütürge, Doğanyol, Battalgazi ve Kale ilçelerinde deprem konutları kısa sürede yükselirken, büyük afetin ikinci yıldönümünde evlerin birçoğu hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı" şeklinde konuştu.

"Yaraları omuz omuza sardık"

Tüfenkci, depremin yaralarını Malatya ve Elazığ halkı olarak omuz omuza vererek sardıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem felaketinde iki yılı geride bıraktık. Şehrimizin sosyal yaşamında ağır izler bırakan, can kaybına neden olan, maddi ve manevi yönden birçok sorun ve sıkıntıyı beraberinde getiren deprem felaketinde Malatya ve Elazığ halkı olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Her türlü sıkıntıya el birliğiyle göğüs germeye, yaralarımızı sarmaya ve her bir vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösterdik."

"Kentsel dönüşümle yapı stokunu güçlendiriyoruz"

Tüfenkci, eski ve depreme dayanıksız yapı stoğundan kurtulmak için kentsel dönüşümün önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Malatya'da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2 bin 286 konut inşa edilmektedir. Beydağı bölgesinde bugüne kadar birinci ve ikinci etapta 4 bin 195 konut yapıldı, üçüncü ve dördüncü etap birinci bölgenin 200 dekarlık proje alanında 915 konut ile 34 dükkan inşa ediliyor ve yıl sonunda hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Yine Battalgazi İlçesi Şehit Fevzi Mahallesinde 110 dönümlük alanda 679 konut ve 18 dükkanın yapımı devam ediyor. Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesinde de 541 konut ve 22 dükkanın önümüzdeki günlerde yapım ihalesi gerçekleştirilecek" dedi.

"3.5 milyarlık yatırım"

Yapılan konutların depreme dayanaklı, radyel temelli, betonarme perdeli, tünel kalıp sistemiyle yapılan modern konutlar olduğuna dikkat çeken Tüfenkci, "Devletimiz TOKİ eliyle bu konutları her türlü riske karşı son derece güvenli, konforlu bir şekilde inşa etti. Konutlarına yerleşen vatandaşlarımızı ziyaret ettiğimizde gördük ki aileler çok mutlu ve memnun. Malatya'da deprem ve kentsel dönüşüm konutları ile sosyal donatıların toplam yatırım tutarı yaklaşık 3,5 milyar lirayı buldu. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Tüfenkci: Deprem sonrasında devlet millet omuz omuza büyük işler başardık
Tüfenkci: Deprem sonrasında devlet millet omuz omuza büyük işler başardık
Tüfenkci: Deprem sonrasında devlet millet omuz omuza büyük işler başardık

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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti, Malatya, Deprem, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tüfenkci: "Deprem sonrasında devlet millet omuz omuza büyük işler başardık" - Son Dakika
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