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Politika

Turgutlu'da çalışmalar devam ediyor

Turgutlu\'da çalışmalar devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin pek çok noktasında 'Daha Güzel Bir Turgutlu' için çalışmalarını gerçekleştiriyor.

25.11.2024 15:02  Güncelleme: 15:08
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Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin pek çok noktasında 'Daha Güzel Bir Turgutlu' için çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde bulunan cadde, sokak, okul, park ile yeşil alanlarda bakım ve çevre düzenleme işlemlerini sürdürüyor. Ekipler, Kervanyolu, Dutluyol ve Ortapark'ta budak, Yunusemre Camisi ile Fatih Sanayi Sitesinin üst kısımlarında fidan ekimi ile çevre düzenleme, kent genelinde ise çiçek ve çim ekimi işlemlerini tamamladı. İstasyonaltı Düğün Salonu ve Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulun iç cephe boyama çalışmaları ekipler tarafından tamamlanırken Rotary İlkokulu ile Senem Aka Anadolu Lisesi Spor Salonunda boyama çalışmaları devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca Karaoluk Mahallesinde yer alan Çocuk Oyun Grubunda kauçuk yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Ekiplerden anında müdahale

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hafta sonunda kenti etkisi altına alan fırtına ve yoğun yağışın ardından çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler, kentin pek çok noktasında fırtına ve yağış sebebiyle devrilen ağaçlara anında müdahale ederek herhangi olumsuz bir durumun yaşanmasının önüne geçti.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Kentimizi yeşil alanları, parkları ile daha estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ayrıca hafta sonu kentimizde meydana gelen ani fırtına ve yağış nedeniyle bazı bölgelerde zarar görerek devrilen ağaçlara, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz herhangi bir kazaya mahal vermeden anında müdahale etti. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Turgutlu'da çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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