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"Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dünyası'nın hayalini gerçekleştirdi" - Son Dakika

"Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dünyası'nın hayalini gerçekleştirdi"

22.11.2021 15:47
"Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dünyası'nın hayalini gerçekleştirdi"

Yörük Türkmen camiasının kuruluşlarının tepe çatısı olarak bilinen "Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği" pandemi sonrası ilk yönetim kurulu toplantısını hafta sonu Ankara'da gerçekleştirdi.

Yörük Türkmen camiasının kuruluşlarının tepe çatısı olarak bilinen "Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği" pandemi sonrası ilk yönetim kurulu toplantısını hafta sonu Ankara'da gerçekleştirdi. Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı'nın ev sahipliğinde 2 gün süren Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu'nun da eşlik ettiği geniş katılımlı toplantıda birlik yönetiminin geçmiş dönem çalışmaları ile yeni dönem çalışma ve projeler ele alınırken, ülke gündemiyle ilgili son gelişmeler de değerlendirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı yeni bir ufuk açtı

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği yönetimi 2 gün süren değerlendirme toplantısı sonunda yayınladığı basın bildirisinde geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Devletleri zirvesinde Türk Keneşi isminin Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmesinin yerinde bir karar olduğu belirtildi. Açıklamayı yapan TDYTB Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu " Bu büyük birliktelik camia olarak bizlerin ezelden beri hep hayalini kurduğu, hedeflediği bir gelişme idi. Hepimize güç ve mutluluk verdi. Ayrıca birlik bünyesinde oluşturulan Aksakallılar Konseyi de bizim birliğimizin en üst yönetim organlarımızdan biridir. Resmileşmesi bizleri daha da sevindirmiştir" dedi.

Tatlıoğlu " Yüzyıllardır Türk töresinde yer alan ve Birlik olarak yıllardır kurumsal olarak devam ettirdiğimiz Aksakallılar teşkilatının Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde resmileştirilmesi camiamızı mutlu etmiştir. Birliğimiz; Aksakallılar Teşkilatının genişletilerek, Milli kültür, ortak dil, milli strateji konularında birikim sahibi kişilerle desteklenmesini arzu etmektedir." diye konuştu.

" Kerkük'le ilgili haberlerden endişe duyuyoruz"

Birliğin yönetim toplantısı sonuç bildirisinde ayrıca son dönemde çeşitli basın-yayın ile sosyal medyada yer alan "Misak-ı Milli sınırlarımız içinde kalan Kerkük'ün Irak Merkezi Hükümeti tarafından yönetiminin peşmergeye verildiği" yönünde çıkan iddialar ve duyumların da camiada endişeye neden olduğu vurgulandı. "İnsanlıkla bağdaşmayan ve tamamen baskı ve yok etme merkezli uygulamanın iddiası, duyumu ve dedikodusu dahi bizim için kabul edilemez" denilen bildiride "Kerkük Türk'tür ve Türk kalacaktır" ibaresi sert ve keskin olarak yer aldı. TDYTB Yönetimi adına açıklamayı yapan Birlik Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu" Irak'ta, Suriye'de ve diğer bölgelerde öksüz bırakılan Türkmen nüfusa devlet desteği vazgeçilmezimizdir. Kırmızı çizgimizdir. Sınır güvenliği, güvenlik stratejisi ve terörle mücadele anlamında Yörük Türkmen camiasının akılcı bir şekilde aktifleştirilmesi temennimizdir. "dedi - BURSA

Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dünyası'nın hayalini gerçekleştirdi

Türk Dünyası, Türkmen, Ankara, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dünyası'nın hayalini gerçekleştirdi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dünyası'nın hayalini gerçekleştirdi" - Son Dakika
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