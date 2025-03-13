Türk Heyeti Şam\'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'ye geldi. Bakan Fidan, başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın da yer aldı. - ŞAM