Türk-İş ve RTÜK başkanından Bakan Yardımcısı Duran'a ziyaret - Son Dakika
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Türk-İş ve RTÜK başkanından Bakan Yardımcısı Duran'a ziyaret

27.05.2022 09:59
Türk-İş ve RTÜK başkanından Bakan Yardımcısı Duran'a ziyaret

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran'ı ziyaret etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran'ı ziyaret etti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Koop-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar, bir süre önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine atanan Rıdvan Duran'ı ziyaret etti. Atalay, Şahin ve Alemdar, Duran'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni görevinde başarılar diledi. Duran, konuklarına ziyaretleri için teşekkür ederek, bakanlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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