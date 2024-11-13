Türkiye-ABD Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Politika

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, American Turkish Business Roundtable (ATBR) Başkanı General James Jones ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra savunma ve güvenlik alanındaki işbirlikleri ele alındı.

Ortak yatırımların değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasındaki iş dünyasını kapsayan ticari diyaloğun güçlenmesine yönelik konular değerlendirildi.