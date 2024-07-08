Türkiye Barolar Birliği Başkanı Bartın Belediye Başkanını ziyaret etti

Politika

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan, Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti.

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Barosu'nun yeni hizmet binası açılışı için Bartın'a gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan, Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır ve Baro Üyesi Av. Hakan Arslan'ı makamında ağırladı. Sohbet havasında geçen ziyarette, BAro yöneticileri, Yalçınkaya'ya görevinde başarılar dilediler. Gerçekleşen ziyaretten ötürü büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yalçınkaya, misafirlerine nazik ziyareti, iyi dilek ve temennileri için teşekkür etti. - BARTIN