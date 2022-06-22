Türkiye ile Suudi Arabistan'dan ortak bildiri

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliahtı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Saud arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiride "Taraflar, savunma konusunda iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde savunma iş birliği alanlarında iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların etkin hale getirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliahtı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Saud arasında gerçekleşen görüşmenin ardından iki ülke tarafından ortak bildiri yayımlandı. Yayımlanan ortak bildiride görüşmelerin samimiyet ve kardeşlik ortamında gerçekleştirildiği aktarıldı. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin muhtelif yönleriyle ele alındığı, ikili ilişkilerde yeni bir iş birliği döneminin başlamasına yönelik ortak kararlılığın en güçlü şekilde vurgulandığı; bölgesel ve uluslararası alanda öne çıkan ve her iki tarafın da önem atfettiği gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

'İKİ ÜLKENİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜNDEKİ İLETİŞİMİN ARTIRILMASI ELE ALINMIŞTIR'Açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinildiği belirtilerek, "Karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele almışlardır. Taraflar G-20 üyeleri olarak, iki ülkenin büyük ekonomik potansiyelini ve Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu'nun yatırım, ticaret, turizm, kalkınma, sanayi, madencilik, inşaat projeleri, ulaşım-altyapı (müteahhitlik dahil), tarım, gıda güvenliği, sağlık, iletişim-bilgi teknolojisi alanları, medya ve spor alanlarında sunduğu fırsatları vurgulamışlar, Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi'nin çalışmalarını etkinleştirme, ortak ilgi alanlarında işbirliği ve koordinasyon seviyesini yükseltme ve iki ülke uzmanları arasında tecrübe paylaşımı konuları üzerinde çalışma hususunda mutabakata varmıştır" ifadeleri kaydedildi. Bildiride, tarafların enerji alanında özellikle petrol ve rafinesi, petrokimya, enerji verimliliği, elektrik, yenilenebilir enerji, inovasyon, hidrokarbon kaynakları için temiz teknolojiler, hidrojen de dahil olmak üzere düşük karbonlu yakıtlar alanlarında işbirliği beklentilerinin; enerji sektörü ve ilgili tedarik zincirlerinin yerelleştirilmesi ve bu alanlarda ilgili projeler geliştirilmesi hususları üzerinde çalışılması arzusunun belirtildiği kaydedilirken, 'yapay zeka, dijital teknolojiler ve akıllı şehirler alanlarında üretim ve yatırım ortaklıklarının geliştirilmesi ve bu alanlarda faaliyet gösteren özel sektör aktörlerinin işbirliğine teşvik edilmeleri hususlarında görüş birliğine varıldığı' ifadesi yer aldı. 'TARAFLAR, İKİ GİRİŞİME DESTEKLERİNİ VURGULAMIŞLARDIR ' Türkiye 'nin 'Yeşil Suudi Arabistan' ve 'Yeşil Orta Doğu ' girişimlerini başlatmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulanan bildiride, "Suudi Arabistan tarafından başlatılan ve G-20 ülkelerinin liderleri tarafından onaylanan Döngüsel Karbon Ekonomisi Platformu'nun hayata geçirilmesine dair Suudi Arabistan'ın iklim değişikliği alanındaki çabalarına desteğini belirtmiştir. Taraflar, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması ilkelerine bağlı kalmanın önemini ve kaynakları olmayan emisyonlara odaklanarak iklim anlaşmasının uygulanması gereğini yinelemişlerdir. İki taraf, Suudi Arabistan'ın 2020 yılındaki G-20 zirve toplantıları başkanlığı sırasında başlatılan 'Arazi Bozunumunun Azaltılması ve Karasal Habitatların Korunmasını Geliştirmeye Yönelik Küresel Girişim' ve 'Küresel Mercan Resifleri AR-GE Hızlandırıcı Platformu' başlıklı iki girişime desteklerini vurgulamışlardır" denildi. İki tarafın da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Şehri (KACST) arasında 2016 yılında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde bilim insanlarının karşılıklı ziyaretleri konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. 'SAVUNMA KONUSUNDA İMZALANAN ANLAŞMALARIN ETKİN HALE GETİRİLMESİNE MUTABIK KALINDI'Tarafların, savunma konusunda iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde savunma işbirliği alanlarında iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların etkin hale getirilmesi hususunda mutabık kaldıkları aktarıldı.Turizm alanında işbirliğinin ve turizm sektörünün gelişimine fayda sağlayan ortak çalışmaların güçlendirilmesinin öneminin vurgulandığı ifade edildi. Sağlık alanında iki ülke arasındaki mevcut işbirliğin geliştirilmesi gerektiğinin vurgulandığı bildiride sağlık yatırımları alanında iş birliği fırsatlarının araştırılması hususunda mutabık kalındığı belirtildi.Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"İki taraf, bölgedeki güvenlik ve istikrarın desteklenmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunacak şekilde, bölgesel ve uluslararası arenadaki önemli meselelere ilişkin işbirliğini, koordinasyonu ve görüş alışverişini yoğunlaştırma çabalarını teyit etmişlerdir. Taraflar, bölge ülkelerinin egemenliğinin ihlal edilmemesini vurgulamışlar ve bölge ülkelerindeki tüm krizlere siyasi çözüm bulunmasına, bölgeyi gerilimden uzak tutacak ve bölgede güvenliği ve istikrarı sağlayacak çalışmalara desteklerini vurgulamışlardır. Taraflar, başta İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde aralarındaki işbirliğini ve etkin koordinasyonu artırma; bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için yakın işbirliği sürdürme konusundaki kararlılıklarını vurgulamışlardır. Görüşmenin sonunda taraflar, iki ülkenin ve halklarının ortak çıkarlarına katkıda bulunacak ve tüm kesimlere fayda sağlayacak şekilde, bölgenin geleceğine hizmet etmek için tarihi kardeşlik temelinde iş birliğini geliştirerek sürdürme kararlılıklarını vurgulamışlardır."