Türkiye-KKTC İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Politika

Türkiye-KKTC İlişkileri Güçleniyor

02.07.2025 14:29
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Tipioğlu, Türkiye'nin KKTC'ye desteğini vurgulayarak egemen eşitlik ve iki devletli çözüme tam destek verdi.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ve beraberindeki heyetle görüştü.

Tipioğlu Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin sarsılmaz bir dayanışma ruhuyla her alanda güçlenerek devam ettiğini, Türkiye'nin adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yana olduğunu söyledi.

Türkiye'nin KKTC'nin ve Kıbrıs Türkünün yanında olduğunu ifade eden Tipioğlu, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın (Ersin) Tatar tarafından ortaya konulan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüme desteğimiz her zaman tamdır. Yarım asrı aşkın süredir defaatle denenmiş ve sonuçsuz kalmış federal çözüm modeli, vardığımız noktada tükenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumun KKTC'yi artık tanıması gerektiğinin altını çizen Tipioğlu, KKTC'nin gelişerek güçlenmesi ve uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türkünün yıllar boyunca, adayı Türklerden arındırmak amacıyla Rum tarafından yapılan baskı, terör ve yıldırma eylemlerine rağmen varlığını sürdürmeyi bildiğini, bir gün dahi özgürlük mücadelesinden ödün vermediğini belirten Tipioğlu, "Anavatan ve garantör Türkiye de tarihi ve ahdi sorumlulukları çerçevesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelesinde Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır." ifadesini kullandı.

Dünyanın gözü önünde Gazze'de bir soykırım yaşandığını dile getiren Tipioğlu, "Güçlünün haklı olduğu ve zalimce işler yaptığı bir zaman diliminde yaşıyoruz." dedi.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaları hatırlatan Tipioğlu, bu kapsamda Türkiye'deki savunma sanayisinin gelişiminin önemine işaret etti.

Türkiye'nin her hal ve şartta Kıbrıs Türkünün yanında olduğunu vurgulayan Tipioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin savunması, Kıbrıs'tan başlar. Sizin savunmanız, huzurunuz, güvenliğiniz, bizim önceliklerimiz arasındadır." diye konuştu.

"Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Kuzey Kıbrıs demek"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Öztürk ise bu toplantıların önemine dikkati çekerek, "Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Kuzey Kıbrıs demek." ifadesini kullandı.

Uluslararası örgütlerin bugün hezimete uğradığını dile getiren Öztürk, Gazze'de birçok savunmasız sivil, yaşlı, gencin öldürüldüğünü ancak dünyanın buna sessiz kaldığını söyledi.

Savaş istemediklerini vurgulayan Öztürk, "Güvenlik ve savunma anlamında adımlar atılması, bu tür işbirliklerinin daha da pekiştirilmesi çok önemli." dedi.

İki ülke arasında yapılan anlaşmaların KKTC'yi güçlendirmesi anlamında önemli olduğunu fakat ülkesinin hala ambargolarla boğuştuğunu söyleyen Öztürk, "İsrail küçük bir ülke, nüfusu da az fakat şu bir gerçek ki dünyaya hükmediyor. Çünkü üretiyor, ekonomik olarak çok güçlü." değerlendirmesini yaptı.

Öztürk, KKTC'nin de kendi ürettiklerini satma noktasında Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Veysal Tipioğlu, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-KKTC İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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