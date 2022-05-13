Üç muhtarın birlikteliği bölgeye önemli bir hizmet kazandırdı - Son Dakika
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Üç muhtarın birlikteliği bölgeye önemli bir hizmet kazandırdı

13.05.2022 19:07
Üç muhtarın birlikteliği bölgeye önemli bir hizmet kazandırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ortaköy, Hasbeyler ve Düzpelit köylerini birbirine bağlayan 5 kilometrelik yolun yapım çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ortaköy, Hasbeyler ve Düzpelit köylerini birbirine bağlayan 5 kilometrelik yolun yapım çalışmaları devam ediyor.

2020 yılında iş makineleri ile açılan Ortaköy, Hasbeyler ve Düzpelit köyleri bağlantı yolunda yarım kalan çalışmalara yeniden başlandı. Kdz. Ereğli İl Özel İdaresi ekipleri Çarşamba ve Perşembe günü Alacabük Köyü Kapançatı Mahallesi'nde yol malzemesi hazırlığı yaptı. Özel idare ekipleri bu gün sabahtan itibaren ise kamyonlarla yola malzeme taşımaya başlarken, greyder ve silindir de çalışmaya başladı. Önümüzdeki hafta yolun yapımının tamamlanması beklenirken Orta Köy Muhtarı Erol Özsoy, Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman ve Düzpelit Köyü Muhtarı Muhittin Karabulut birlikte çalışmanın güzel bir örneğini sergiledi. Kdz. Ereğli ilçesine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Ortaköy, Hasbeyler ve Düzpelit Köyü bağlantı yolunun Ereğli- Devrek karayolu ile ve çevre köylerinde ulaşımında alternatif yol olması açısından büyük önem taşıyor.

Çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Hasbeyler Köyü Muhtarı Duman "Önemli projelerimizden biri olan üç köyün bağlantı yolunda çalışmalar Çarşamba günü başladı. İki malzeme hazırlandıktan sonra bugünde kamyonlar geldi. Malzeme serilmeye başlandı. Burası sadece Ortaköy, Hasbeyler ve Düzpelit Köylerini birbirine bağlamakla kalmayacak. Hacıosmanlar, Çaylıoğlu, Güneşli, Alacabük, Güllük, Akkaya ve Çevlük Köyleri'ne de bağlantı sağlanmış olacak. Bu yoldan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidip gelinebilecek ve Kozlu ile Zonguldak'a daha kısa sürede ulaşım sağlanacak. Ayrıca Ereğli-Devrek karayoluna alternatif olması açısından da büyük önem taşıyor. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor, inşallah en kısa sürede tamamlayıp açılışını da güzel bir şekilde yapmak istiyoruz. Çalışmalarımıza desteklerinden dolayı başta Kdz. Ereğli Kaymakamımız Mehmet Yapıcı, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, il genel meclisi üyelerimize, Özel İdare Şefimiz Kaan Güçeri, kıymetli muhtarlarım Erol Özsoy ve Muhittin Karabulut muhtarım ile köy sakinlerine de çok teşekkür ediyorum. Yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgemiz güzel bir hizmet kazanmış olacak" dedi.

Düzpelit Köy Muhtarı Muhittin Karabulut ile Ortaköy Muhtarı Erol Özsoy ise üç köy muhtarının birlik ve beraberliği sayesinde önemli bir hizmeti bölgeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. - ZONGULDAK

Üç muhtarın birlikteliği bölgeye önemli bir hizmet kazandırdı
Üç muhtarın birlikteliği bölgeye önemli bir hizmet kazandırdı
Üç muhtarın birlikteliği bölgeye önemli bir hizmet kazandırdı
Üç muhtarın birlikteliği bölgeye önemli bir hizmet kazandırdı
Üç muhtarın birlikteliği bölgeye önemli bir hizmet kazandırdı

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Hasan Duman, Zonguldak, Ortaköy, Ereğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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