Uçak Kazası Soruşturması Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Uçak Kazası Soruşturması Devam Ediyor

Azerbaycan, Aktau'daki uçak kazası için uluslararası uzmanlarla birlikte kapsamlı soruşturma yürütüyor.

30.12.2024 15:25
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Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Aktau'da düşmesine ilişkin soruşturmanın devam ettiği aktarılırken Rusya'da soruşturmanın objektif yürütülmesi için uzmanlar ve kriminologlardan oluşan bir soruşturma ekibinin kurulduğu bildirildi.

Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Aktau'da acil iniş sırasında düşmesi sonucu yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatları doğrultusunda Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'in olayın gerçekleştiği andan itibaren Kazakistan Başsavcısı Berik Asılov, Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin ve Brezilya Başsavcısı Paulo Gonet ile yoğun temaslarda bulunduğu kaydedildi. Azerbaycan, Kazakistan, Rusya ve Brezilya'dan profesyonel müfettiş ve uzmanların katılımıyla olayın tam, objektif ve kapsamlı bir şekilde soruşturulması amacıyla olay yerinde geniş çaplı bir soruşturma gerçekleştirildiği belirtildi. Başsavcı Aliyev'in Kazak mevkidaşı Asılov'la yaptığı görüşmelerde toplanan delillerin net bir şekilde hukuki değerlendirilmeye tabi tutulması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu bildirilirken olay yerinin incelenmesinde, delillerin toplanmasında, olayın ayrıntılarının tam olarak aydınlatılmasında ve diğer önemli konularda verilen destek için teşekkürlerini ilettiği aktarıldı.

Rusya Başsavcısı Krasnov ile görüşen Başsavcı Aliyev, Grozni'ye gönderilen Azerbaycanlı savcılık çalışanlarına Rus meslektaşları tarafından gerekli desteğin sağlandığını ifade ederek ceza soruşturmasında etkin iş birliği ve delil paylaşımının önemine değindi.

Rusya'da soruşturma ekibi kuruldu

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrykin de Başsavcı Kamran Aliyev'i arayarak, Rusya'da tam, kapsamlı ve objektif bir soruşturma yürütmek amacıyla uzmanlar ve kriminologlardan oluşan bir soruşturma ekibinin kurulduğunu söyledi. Uçak kazasının dış müdahaleden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ve olayın nedenlerinin araştırıldığını belirten Bastrykin, suçluların tespit edilerek cezalandırılacağını bildirdi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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