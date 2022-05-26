UCLG-MEWA Genel Kurulu Konya Büyükşehir ev sahipliğinde yapıldı - Son Dakika
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UCLG-MEWA Genel Kurulu Konya Büyükşehir ev sahipliğinde yapıldı

26.05.2022 12:27
UCLG-MEWA Genel Kurulu Konya Büyükşehir ev sahipliğinde yapıldı

Eş Başkanlığını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın yürüttüğü UCLG'nin bölge teşkilatından olan UCLG-MEWA'nın genel kurulu Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Eş Başkanlığını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın yürüttüğü UCLG'nin bölge teşkilatından olan UCLG-MEWA'nın genel kurulu Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Başkan Altay, genel kurulda UCLG-MEWA Başkanlığına seçilen El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh'i tebrik etti.

Eş Başkanlığını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın yürüttüğü Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın (UCLG) 7 bölge teşkilatından biri olan UCLG-MEWA Genel Kurulu Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Genel Kurulda El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh, 2022-2025 dönemi için UCLG-MEWA Başkanı olarak seçildi. Yoğun katılımla gerçekleşen programın hayırlı olmasını dileyen Başkan Altay, yeni görev alan birlik yönetimine başarılar diledi. - KONYA

UCLG-MEWA Genel Kurulu Konya Büyükşehir ev sahipliğinde yapıldı
UCLG-MEWA Genel Kurulu Konya Büyükşehir ev sahipliğinde yapıldı
UCLG-MEWA Genel Kurulu Konya Büyükşehir ev sahipliğinde yapıldı
UCLG-MEWA Genel Kurulu Konya Büyükşehir ev sahipliğinde yapıldı

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika UCLG-MEWA Genel Kurulu Konya Büyükşehir ev sahipliğinde yapıldı - Son Dakika


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