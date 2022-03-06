Ufuk Cömez efsane başkanı unutmadı - Son Dakika
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Ufuk Cömez efsane başkanı unutmadı

06.03.2022 11:43
Ufuk Cömez efsane başkanı unutmadı

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Bursa siyasetinin duayen isimlerinden biri olan ve 2013 yılında hayatını kaybeden Bayram Yıldız'ın mezarını ziyaret etti.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Bursa siyasetinin duayen isimlerinden biri olan ve 2013 yılında hayatını kaybeden Bayram Yıldız'ın mezarını ziyaret etti.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı ile BESAŞ Genel Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulunan ve Bursa siyasetinin önemli isimlerinden biri olan başkan merhum Bayram Yıldız, 5 Mart 2013 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, merhum başkanı kabri başında andı. Emir Sultan mezarlığına giden Cömez, burada dua okuduktan sonra Bayram Yıldız'ın mezarındaki çiçekleri suladı.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta "Değerli büyüğümüz ve önceki Dönem ilçe başkanlığı yapan Bayram Yıldız'ı Hakk'a irtihalinin sene-i devriyesinde, kabrini ziyaret ederek rahmetle yad ettik" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Ufuk Cömez efsane başkanı unutmadı

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Bozüyük'te 'Biz Bir Aileyiz Ailece Hatim Programında Camideyiz' programları devam ediyor Bozüyük'te 'Biz Bir Aileyiz Ailece Hatim Programında Camideyiz' programları devam ediyor AK Parti Osmangazi'de yerinde yönetim AK Parti Osmangazi'de yerinde yönetim

Bayram Yıldız, Osmangazi, Hisarcık, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ufuk Cömez efsane başkanı unutmadı - Son Dakika


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