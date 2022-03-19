Ukrayna, Belarus ile arasındaki demiryolu ulaşımını kaldırdı - Son Dakika
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Ukrayna, Belarus ile arasındaki demiryolu ulaşımını kaldırdı

19.03.2022 19:32
Ukrayna, Belarus ile arasındaki demiryolu ulaşımını kaldırdı

Ukrayna, devam eden Rus saldırılarının ardından Belarus ile arasındaki demiryolları seferlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Ukrayna, devam eden Rus saldırılarının ardından Belarus ile arasındaki demiryolları seferlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 gündür devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus üzerinden ekipman sağlamasının ardından Ukrayna, bugün itibariyle Belarus'a tren seferlerinin kaldırıldığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Kamyshin, "Rusya, kendi teknik ekipmanlarını artık Belarus üzerinden tren yoluyla Ukrayna'ya sevk edemeyecek. Çünkü Belarus ve Ukrayna arasında tren seferleri iptal edildi. Konunun detaylarını açıklamayan Belaruslu dürüst arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Belarus, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna, Belarus ile arasındaki demiryolu ulaşımını kaldırdı - Son Dakika


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