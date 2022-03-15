Ukrayna'da yakalanan Rus askerleri: Hata yaptığımızı anlamak korkunç bir duygu, bu bir yıldan fazla sürecek - Son Dakika
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Ukrayna'da yakalanan Rus askerleri: Hata yaptığımızı anlamak korkunç bir duygu, bu bir yıldan fazla sürecek

15.03.2022 11:53
Ukrayna'da yakalanan Rus askerleri: Hata yaptığımızı anlamak korkunç bir duygu, bu bir yıldan fazla sürecek

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 20. gününde devam ederken, Ukrayna'da yakalanan Rus askerlerinin söylediği sözler savaşın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Yakalanan Rus askerleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgalinin 'korkunç bir hata' olduğunu kabul ederken, Rus hava kuvvetlerinin, Ukrayna'daki okulları, hastaneleri ve anaokullarını bombaladığını duyduklarını anlattılar.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, Ukrayna tarafından esir alınan Rus askerleri düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"SON ANA KADAR BİZE TATBİKAT OLDUĞU SÖYLENDİ"

Marozov Aleksandır Romanoviç isimli asker, sivillerin saldırılarda hayatlarını kaybettiğini ifade ederek, "Son ana kadar bize tatbikat olduğu söylendi. Esir alındığımızda dövüleceğimizi, kötü muamele göreceğimizi zannediyordum ama bize iyi davrandılar. Yiyecek, elbise ihtiyaçlarımız karşılandı. Elimizin altındaki araçlar yolda giderken bozuluyordu. Ukraynalı yoldaş askerler canavar gibiler. Çok fazla kaybımız var hem teknik olarak hem de askeri personel olarak. Hepimiz doğruları söylemek için buradayız, herhangi bir baskı altında değiliz. Burada sivil insanlar, çocuklar ölüyor. Tüm Ukrayna'dan özür diliyorum ve evime dönmek istiyorum. Beni affedin" dedi.

"OĞULLARINIZI BURAYA GÖNDERMEYİN"

Putin'e "yoldaş" ifadeleriyle seslenen ve savaşı kaybettiklerini ifade eden Polşikov Nikolayev Valentinoviç isimli asker ise, "Çok fazla ölen ve yaralanan askerlerimizi gördüm. Bizi tedavi ederlerken bizim tanklarımızın geldiğini, 62 tanktan sadece 16 tankın bize ulaştığını öğrendim. Bu bizim için büyük bir kayıp. Gerçekten kaybediyoruz. Ben 20 yaşındayım ve korkunç şeyler gördüm. Esir alındığımızda burada bir ırkçılık görmedim, iyi davrandılar. Oğulları askerde olan Rusya vatandaşlarına seslenmek istiyorum. Oğullarınızı buraya göndermeyin. Burada korkunç şeyler oluyor ve bunlar size söylenmiyor. Çocuklarının esir olduğunu öğrenen aileler, çocuklarınızı alın buradan. Savaş buraya lazım değil. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kendi ülkelerini korumaya çalışıyor" dedi.

"UKRAYNA HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Rus Hava Kuvvetleri'nin sivil yerleşim yerlerini vurduğunu aktaran Valnetinoviç, "Çok fazla çocuk ölüyor. Ukrayna halkı bize çok kızgın ve bunu affetmeyecekler. Ukrayna halkından özür diliyorum. Ben de sizin gibi davranırdım eğer benim evime bunlar yapılsaydı. Yoldaş, Rusya Devlet Başkanı, bizi öldürüyorlar. Siz haklı değilsiniz ve suçlusunuz. Sizden bunu durdurmanızı rica ediyorum. Yoldaş Başkan, bunu bitirmek gerekir. Kendim, Rus askerleri ve sizin adınıza utanıyorum. Anne eğer sana orada her şeyin yolunda olduğunu söylüyorlarsa inanma onlara. Buraya gelmeden önce seni aramıştım ve neler olacağını bilmiyordum. Burada bana iyi bakıyorlar. Beni öldürebilirlerdi ancak sağım ve beni koruyorlar" ifadelerini kullandı.

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