Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İspanya ve Portekiz Ziyaretlerini İptal Etti

Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İspanya ve Portekiz ziyaretlerini iptal etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinde devam eden Rusya ile savaşın son günlerde şiddetlenmesi üzerine İspanya ve Portekiz ziyaretlerini iptal etti. İspanya hükümeti tarafından konuya ilişkin güvenlik gerekçe gösterilecek bir açıklama yapılmadı.

Zelenskiy'in İspanya ziyareti çerçevesinde, İspanya Kralı VI. Felipe'nin Zelenskiy onuruna 17 Mayıs'ta resepsiyon vermesi planlanıyordu. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanının İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili güvenlik iş birliği anlaşması imzalaması öngörülüyordu.

Portekiz: "Zelenskiy gerekçe göstermedi"

Portekiz hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise Zelenskiy'in Portekiz ziyaretini iptal ettiği ancak herhangi bir neden belirtmediği kaydedildi.

İspanya, savaşın başladığı 2022 yılının Şubat ayından bu yana Ukrayna'ya maddi ve askeri destek verilmesi gerektiğini savundu. - KİEV