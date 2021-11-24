Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Polonyalı mevkidaşıyla göçmen krizini görüştü - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda'yla göçmen krizini telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede liderler, Belarus-Polonya sınırındaki durumu ele aldı.

Görüşmede, iki ülkeye hibrit bir saldırının gerçekleştiğine dikkati çeken liderler, saldırıya karşılığın ortak çaba ve iletişim gerektirdiğini vurguladı.

Ayrıca görüşmede Ukrayna'nın doğusundaki güvenlik durumu ve Kuzey Akım-2 boru hattı projesi konuları da ele alındı.