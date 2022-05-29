Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak" - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak"

29.05.2022 10:22
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak. Bu bir zorunluluktur" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir açıklamada bulundu. Zelenskiy açıklamasında, "Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak. Bu bir zorunluluktur. Bu bir zaman meselesi. Yaptığımız her şey bu amaç için" dedi.

Zelenskiy Donbass'taki Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut ve Popasna bölgelerinin durumunun zor olduğunu belirterek, "Silah tedariki konusunda her geçen gün düşmanımızın sayısını aşmaya yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rusya, Herson'daki tahliyeleri engelliyor"

Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi bölgesine roket ve havanlarla "barbarca darbeler" verdiğini söyledi. Rus ordusunun Mikolayiv'de bir anaokuluna 20 metre mesafedeki yerleşim alanını vurması sonucu 1 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin yaralandığını belirten Zelenskiy, "Rus ordusunun seçtiği hedef buydu. Bu tür saldırılar dünyaya Rusya'nın nihayet resmen bir terör devleti olarak tanınması gerektiğini hatırlatacaktır" dedi.

Zelenskiy açıklamasında ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın Herson şehrindeki sivillerin tahliyesini engellediğini belirtti. - KİEV

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Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak" - Son Dakika
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