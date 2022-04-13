Ukrayna'nın Mikolayiv kenti, güne siren sesleriyle başladı - Son Dakika
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Ukrayna'nın Mikolayiv kenti, güne siren sesleriyle başladı

13.04.2022 00:58
Ukrayna'nın Mikolayiv kenti, güne siren sesleriyle başladı

Ukrayna'nın liman kenti Mikolayiv'de sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulmasının ardından bölgede yeniden siren sesleri yükseldi.

Ukrayna'nın liman kenti Mikolayiv'de sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulmasının ardından bölgede yeniden siren sesleri yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor. Rus saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Mikolayiv'de sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu. Patlamaların ardından kentte, TSİ 10.00 sıralarında hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle Rusya'ya ait hava unsurları hedef alındı. Kent genelinde hava saldırısı alarmı verildi ve yeniden sirenler çalmaya başladı.

Yetkililer, halkı sığınaklara inmeleri ve pencerelere yaklaşmamaları konusunda uyardı. - MIKOLAYIV

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Patlama, Ukrayna, Rusya, Liman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna'nın Mikolayiv kenti, güne siren sesleriyle başladı - Son Dakika


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