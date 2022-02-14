Üye Girişi
Ukrayna, Rusya'nın 16 ve 17 Şubat'ta saldırı düzenlemesini beklemiyor - Son Dakika

Ukrayna, Rusya'nın 16 ve 17 Şubat'ta saldırı düzenlemesini beklemiyor

14.02.2022 21:21
Ukrayna, Rusya'nın 16 ve 17 Şubat'ta saldırı düzenlemesini beklemiyor

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleskiy Danilov, istihbarat verilerine göre Rusya'nın 16 ve 17 Şubat tarihlerinde ülkeye bir saldırı gerçekleştirmesini öngörmediklerini ifade etti.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleskiy Danilov, istihbarat verilerine göre Rusya'nın 16 ve 17 Şubat tarihlerinde ülkeye bir saldırı gerçekleştirmesini öngörmediklerini ifade etti.

ABD basınında yer alan Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağı iddiaları üzerine Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleskiy Danilov'dan açıklama geldi. Ukrayna istihbarat raporlarına göre konuşan Danilov, "Ülkemiz topraklarındaki mevcut riskleri anlıyoruz ama durum kesinlikle kontrol altında. Ayrıca Rusya'nın 16 ve 17 Şubat'ta geniş çaplı operasyon başlatacağını öngörmüyoruz" dedi.

Ukrayna hava sahasını kapatmayacaklarını da ifade eden Danilov, "Ukrayna'da neler olup bittiğinin tamamen farkındayız. Ne yapacağımızı ve nasıl davranacağımızı biliyoruz. Uçuşlara gelince, hava trafiğini kapatmıyoruz. Bunun için bir neden yok" dedi. - KİEV

YORUMLAR
500

Ulusal Savunma, Ukrayna, Saldırı, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna, Rusya'nın 16 ve 17 Şubat'ta saldırı düzenlemesini beklemiyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:04 Oğuzhan Koç'tan, Demet Özdemir'e sürpriz evlenme teklifi!
20:59 "Rabbime kurban ettim" diyerek oğlunun boğazını kesmişti! İyileşen çocuk yaşananları anlattı, anne şikayetçi olmadı
20:58 Hesap değiştirmeyi unutan Hakan Karaahmet, sosyal medyada kendi kendini öv öv bitiremedi
20:57 Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na "doğal gaz karından vazgeçme" önerisi! Kabul edilirse faturalarda ciddi düşüş yaşanacak
20:30 3600 ek gösterge için Bakanlık ve sendika toplanıyor! Ayrıntıları belirlenen taslaklar konuşulacak
20:26 Pınar Gültekin davasında katil zanlısı Metin Avcı, mahkeme başkanının sorusuna verdiği cevapla kan dondurdu!
20:24 Hakkında soruşturma başlatılan sağlık çalışanı, evinde kafası çöp poşetine geçirilmiş olarak ölü bulundu
20:23 Taraftardan büyük destek! Uşak'tan gelen Kerem, Beşiktaş formasıyla bir ilk yaşayacak
20:22 Pavyon baskınına giden polise saldırmışlardı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
19:30 Süper Lig'de heyecanı yüksek karşılaşma! Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a karşı şaşırtan ilk 11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 21:27:19. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'nın 16 ve 17 Şubat'ta saldırı düzenlemesini beklemiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement