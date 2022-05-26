Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Rusya, saldırılarının en aktif aşamasında"

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk yaptığı açıklamada, " Rusya'nın ülkemize karşı açtığı geniş çaplı saldırganlığın en aktif aşamasında olduğunu gözlemliyoruz. Ukrayna'nın doğu cephesindeki durum son derece zor, ülkenin kaderi orada belirleniyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk Ukrayna'nın doğusunda devam eden çatışmaların ülkenin kaderini belirlediğini söyledi. Sözcü Motuzyanyk açıklamasında, "Rusya'nın ülkemize karşı açtığı geniş çaplı saldırganlığın en aktif aşamasında olduğunu gözlemliyoruz. Ülkenin doğu cephesindeki durum son derece zor, ülkenin kaderi orada belirleniyor" dedi.

Luhansk Valisi Sergey Gayday ise Ukrayna'nın doğusundaki Lysychansk ve Severodonetsk şehirlerinin, Ukrayna'nın elinde tuttuğu son doğu toprakları olduğunu belirterek, "Düşman, Lysychansk ve Severodonetsk'i kuşatma çabalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı. Vali Gayday ayrıca söz konusu şehirlerde yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığını belirtti.

Ukrayna'nın doğusundaki Lysychansk ve Severodonetsk şehirleri, Rus ordusunun 3 yönden şehirleri kuşatma çalışmaları yürütmesinin ardından en önemli savaş bölgesi haline geldi. - KİEV