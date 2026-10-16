Ukrayna'ya Starlink şart diyen Kallas, Avrupa'nın kısa vadede yerini alamayacağını söyledi - Son Dakika
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Ukrayna'ya Starlink şart diyen Kallas, Avrupa'nın kısa vadede yerini alamayacağını söyledi

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Ukrayna\'ya Starlink şart diyen Kallas, Avrupa\'nın kısa vadede yerini alamayacağını söyledi
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi öncesinde Starlink'in Ukrayna için gerçekten gerekli olduğunu söyledi. Kallas, Avrupa'nın kısa vadede Starlink'in yerini alacak kabiliyeti bulunmadığını belirtti.

Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Kaja Kallas, " Starlink, Ukrayna için gerçekten gerekli. Ne yazık ki Avrupa'nın kısa vadede Starlink'in yerini alacak bir kabiliyeti yok" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün toplantıları öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de Brüksel'de olduğunu ve günün ana konusunun Ukrayna olacağını ifade eden Kallas, "Durum gerçekten vahim. Ukrayna'nın kışı atlatmasına yardımcı olmamız gerekiyor. Çünkü kış zorlu geçecek. Rusya'nın bu savaşı durdurmak istediğine veya herhangi bir ateşkes ya da barışa yanaştığına dair hiçbir işaret görmüyoruz. Bu nedenle Ukraynalıların hayatta kalmalarına ve ülkelerini savunmalarına yardımcı olmamız gerekiyor. Hava savunmasına ihtiyaçları olduğu çok açık" diye konuştu.

Ayrıca Rusya'ya savaşı sona erdirmek için müzakere masasına oturmaya mecbur oldukları mesajı iletmek için neler yapılabileceğini de görüşeceklerini vurgulayan Kallas, "Pazartesi günü yaptırım listelerine bin 600 yeni kişi ve kuruluş ekledik. Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için yeni bir yaptırım paketi üzerinde çalışıyoruz. Elbette bunu, dünyadaki tüm ortaklarımızla birlikte yapmayı planlıyoruz" dedi.

Avrupa'daki ekonomik durumun gerçekten zorlu olduğu bir dönemde Ukrayna'yı önümüzdeki yıl finanse edecek parayı nereden bulacakları şeklinde bir soruya Kallas, "Birçok kişinin gündeme getirdiği ve bugün de gündeme getirileceğinden emin olduğum konu, Rusya'nın dondurulmuş varlıkları. Rusya, Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemediği sürece bu varlıkları iade etmeyeceğimiz konusunda anlaştık. Ukrayna'nın ise bu paraya hemen şimdi ihtiyacı var. Dolayısıyla ülkeler arasında riski paylaştıracak dayanışma mekanizmaları üzerinde çalışarak Ukrayna'ya yardımcı olabilmemiz gerekiyor" cevabını verdi.

Rusya'ya baskı konusunda ABD'yi de ikna etmeye çalıştıklarını söyleyen Kallas, "Amerikalı ortaklarımızı, saldırgan tarafı sıkıştırmamız gerektiğine ikna etmeye çalışıyoruz. Çünkü mesele sadece bu savaşı bitirmek değil, Rusya'nın başka savaşlar başlatmamasını da sağlamak. Bu nedenle dışişleri bakanlarıyla birlikte Avrupa'nın güvenlik kaygılarına dair bir liste hazırlıyorum. Bu listeyi Rusya'ya da sunmalıyız. Rusya tarafından bir takım tavizler verilmediği müddetçe istedikleri her şeyi onlara veriyor olmamamız gerekiyor. Ancak ABD'li müttefiklerimizle bunun çok zor olduğunu siz de görebiliyorsunuz" dedi.

Ukrayna ordusuna sahada büyük avantaj sağlayan ABD merkezli SpaceX şirketinin Starlink uydu hizmetinde Ukrayna ordusu tarafından bildirilen sorunlara ilişkin bir soru alan Kallas, "Starlink Ukrayna için gerçekten gerekli. Ne yazık ki Avrupa'nın kısa vadede Starlink'in yerini alacak bir kabiliyeti yok" dedi.

Avrupa'nın da bu tür kabiliyetlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kallas, "Bu nedenle bugün savunmaya hazırlık konusunu da görüşüyoruz. Avrupa Savunma Ajansı, eksikliğini yaşadığımız ve tamamlamamız gereken bütün kritik kabiliyetleri ve bunları mümkün kılan unsurları belirledi. Şimdi mesele bunları hayata geçirmek. Bunu mümkün olan en kısa sürede yapmamız gerekli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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