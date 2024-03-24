Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara'da bir taksi durağını ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara'da bir taksi durağını ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara\'da bir taksi durağını ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Çukurambar'da bulunan Bayındır Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksici esnafıyla bir araya geldi. Uraloğlu, taksicilerin taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini açıkladı. Ayrıca, bir müşterinin telefonunu cevaplayarak taksi yönlendirmesi yaptı ve taksi esnafına hayırlı ramazanlar dileklerini iletti.

24.03.2024 09:29  Güncelleme: 09:32
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Çukurambar'da bir taksi durağını ziyaret ederek taksici esnafı ile sohbet etti. Uraloğlu, taksicilerini isteklerini ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara'da Çankaya Çukurambar'da bulunan Bayındır Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Taksi durağında, taksici esnafları ile bir araya gelen Uraloğlu, onlarla bir süre sohbet etti, görüş ve önerilerini dinledi. Taksici esnaflarının bazı taleplerinin olduğunu ifade eden Uraloğlu, bu taleplerle ilgili durum değerlendirmesi yapacaklarını ve herkesin memnun olacağı ortak bir paydada buluşmanın önemli olduğuna değindi. Çözüm önerilerini de anlatan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kapılarının taksici esnafına her zaman açık olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, ziyareti sırasında taksi durağına gelen bir müşteri telefonunu da cevapladı. Durağı arayan müşterinin "Taksi var mı?" sorusuna Uraloğlu, "Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanıyım. Bu akşam nöbetçi benim, taksimiz var siz adres verin" diyerek not aldı. Uraloğlu, müşterinin tarif ettiği adrese bir araç yönlendirdi. Uraloğlu, daha sonra telsizden taksi esnafına seslenerek, hayırlı ramazanlar ve bereketli bol kazançlar dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara'da bir taksi durağını ziyaret etti - Son Dakika

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