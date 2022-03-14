Ülkü Ocakları Gaziantep'te yeni yönetim - Son Dakika
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Ülkü Ocakları Gaziantep'te yeni yönetim

14.03.2022 11:45
Ülkü Ocakları Gaziantep'te yeni yönetim

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı oluşturduğu yeni yönetimi ile yeni bir döneme giriyor.

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı oluşturduğu yeni yönetimi ile yeni bir döneme giriyor. Bir yıldır Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı görevini başarı ile sürdüren İbrahim Hakan Demirkan, "Süreç içerisinde il, ilçe, üniversite, lise ve mahalle teşkilatlarımızda yeni düzenlemeler yaparak ve işinin ehli arkadaşlarımızı yönetimimize alarak, kadromuzu güçlendirdik" dedi.

Gaziantep Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Demirkan, Geniş katılımlı Ülkücü Gençlik Çalıştayı, Paneller, Seminerler, gençlik kampları, Fatih Gökalp ve Ahmet Şafak konserleri yaparak, Ülkücü Türk Gençliğini akademik, sosyal ve sportif faaliyetler ile buluşturduk.

"Hedeflerimiz gazi şehrimizin yiğit insanları için gayret ve samimiyetle çalışmak"

Yeni yönetim ile daha güçlü, atik ve dikkatli bir anlayışla hedeflerine ulaşmaya çalışacaklarını söyleyen Ülkü Ocakları Gaziantep Başkanı İbrahim Hakan Demirkan, "Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin olurları, Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendinin takdirleri ile atanmış olduğum Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı görevimizi bir yıldır, yönetim kurulu üyelerimizin, ilçe başkanlarımızın ve gençlerimizin samimi ve gayretli çalışmaları sonucu sürdürüyoruz. İkinci yılımıza girerken genişleyen teşkilat yapımızın aksamadan ilerlemesi, yapacağımızın proje ve çalışmalarımızda hareket kabiliyetimizin artması adına divan kurulumuzda değişikliğe giderek daha güçlü, daha atik ve dikkatli bir yönetim anlayışı ile ilk divan kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Hedeflerimiz Gazi Şehrimizin yiğit insanları için gayret ve samimiyetle çalışmak, geleceğimizin teminatı gençlerimizi yarınlara daha güçlü, şuurlu ve etkin bireyler olarak hazırlamaktır. Bu hedefler uğruna yapacaklarımızın sınırı olmadı, olmayacaktır" İfadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyeleri ile Ulu Camide kılınan sabah namazı sonrası İl binasında yapılan ilk toplantı ile yeni görevlendirmeler taksim edildi. - GAZİANTEP

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İbrahim Hakan, Ülkü Ocakları, Üniversite, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ülkü Ocakları Gaziantep'te yeni yönetim - Son Dakika


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