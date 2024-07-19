Uluslararası Adalet Divanı: "İsrail'in işgalci yerleşim politikası uluslararası hukuka aykırıdır."
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in işgalci yerleşim politikasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı. Lahey'deki mahkeme, Batı Şeria'da yerleşim birimlerinin inşasıyla ilgili olarak İsrail'in uluslararası hukuka uymadığını belirtti.
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19.07.2024 17:34:07. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı: "İsrail'in işgalci yerleşim politikası uluslararası hukuka aykırıdır." - Son Dakika
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