Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'e İlgili Karar

Politika

Uluslararası Adalet Divanı: " İsrail'in politika uygulamaları, alt yapı ve doğal kaynakların kullanımı, Kudüs'ün yeniden İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi, İsrail'in yasalarını bu bölgelerde kullanması işgali güçlendirmiştir. Bu politikaların niyeti sınırsız, süresiz bu bölgelerde kalmaktır. Bu politikalar işgal altındaki toprakların büyük bir bölümünde ilhaka neden olmuştur." - LAHEY