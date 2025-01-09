Ümit Özdağ: Öcalan İmralı\'dan Çıkmayacak

Politika

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, " Devlet Bahçeli, Öcalan, İmralı'dan çıktıktan sonra el ele papatya toplayacağını kırlarda düşünüyor. Ama bu olmayacak. Çünkü Abdullah Öcalan, İmralı'dan çıkmayacak" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Karaman'a geldi. Bir otelde basın toplantısı düzenleyen Özdağ, DEM Parti heyetinin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye değindi. Özdağ, "İmralı'da Abdullah Öcalan'la Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olan şahıs görüşüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'deki üç erkin birisidir yasama, yürütme, yargı. Yasama organının başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıdır. Numan Kurtulmuş. Onun vekilleri vardır. Parlamentonun başkan vekili bir terör örgütünün lideriyle, ayağına gidip görüşür mü? Bu parlamentonun gitmesi demektir. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İmralı'ya gitmesi demektir. Siz 22 seneden beri devleti yönettiğinizi zannediyorsunuz, devletin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yanına daha 3 ay önce terörden dolayı görevden aldığınız, kayyım atadığınız Ahmet Türk'ü takıyorsunuz. Terörü durdurmak için terörden dolayı görevden aldığınız adamdan mı medet umar hale geldiniz? Öcalan'ın yedi maddelik metnini okuyoruz. Bu metin Türkiye'nin bölünmesi talebiyle dolu. Bu metin Türkiye'ye tehditlerle dolu. Bu metin yeni bir devlet kurma talebiyle dolu. Ne diyor? 'Halkların kaderlerini tayini', cümlenin içine yerleştirilmiş. Ne diyor? 'Bahçeli ve Erdoğan tarafından desteklenen yeni paradigmaya ben de destek vermeye ehil durumdayım.' Paradigma, örgüt jargonunda devlet anlamına geliyor. Yeni bir devlet kurulacakmış. Bunu da Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli ve Erdoğan yapacaklarmış. Ama diyor bunu yapmazsanız. Gazze'de olanları, Suriye'de olanları unutmayın diyor. Esasen bir DEM'li milletvekili ve başkan yardımcısının da genel başkan yardımcısının yapmış olduğu açıklamayı unutmadık. Nasıl tehdit edildiğimizi unutmadık" dedi.

'EL ELE PAPATYA TOPLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren Özdağ, ""Yeni Milliyetçi Hareket Partisi, Abdullah Öcalan'ı çıkartma ve PKK'ya af getirmeden sorumlu olduğunu ortaya net bir şekilde koymuştur. Bu politikasıyla Türk milleti ve Türk devletiyle Türkiye'nin menfaatleriyle ters düşmüştür. Kalpleriyle ters düşmüştür. Tarih Devlet Bahçeli'yi ve Devlet Bahçeli ile birlikte hareket eden MHP Genel Merkez kadrolarını çok ağır şekilde yargılayacaktır ve hak ettikleri yere oturtacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi kitlesi, olayları ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanının ve çevresinin almış olduğu kararları hayretle izlemekte ve utançla tepki göstermektedir. 'Ne mozaiği ulan' diyen Alparslan Türkeş'ten şimdi teröristlerle dağlarda papatya toplamaya soyunan Devlet Bahçeli'ye gelmiştir. Umarım Devlet Bahçeli, Öcalan İmralı'dan çıktıktan sonra el ele papatya toplayacağını kırlarda düşünüyor. Ama bu olmayacak. Çünkü Abdullah Öcalan, İmralı'dan çıkmayacak" dedi.

'HAZİRAN 2025'TE SEÇİM OLMA İHTİMALİ YÜKSEK'

Özdağ, Haziran 2025'te erken seçim olma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, "Haziran 2025'te bir seçim olma ihtimalinin yüksek olduğunu, bir baskın seçime iktidarın hazırlandığını ifade etmiştim. Şimdi dün bana ilginç resmi yazının fotokopisi geldi. Burdur Valiliği tarafından yazılmış ve dağıtıma sokulmuş. İlginç bir şekilde, 'İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün, ilgili sayısı ekle gönderilmiştir diyor. 10 yıldan fazla olan Burdur merkez ilçedeki süreleri esas alınacak yasama meclisleri veya yerel idare seçimlerinden birine siyasi parti adayı veya aday adayı olarak katılmamış ve daha önce bir hiçbir siyasi partiye üye olmamış personele, akademik idari ilişkin bilgilerin ekte gönderilen listeye eksiksiz doldurularak, en geç 11.2025 Cuma'ya kadar yollanması' diyor. Acaba sandık başkanlarıyla ilgili bir çalışma mı yapılmaya başlandı? Biz de araştırıyoruz. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun ekimde ihaleye çıktığını biliyoruz. Bu bir referandum ihalesi mi yoksa seçim ihalesi mi belli değil. Referandum ihalesi olduğunu söyleyenler de var. Her halükarda Zafer Partisi olarak biz erken genel seçimler haziranda olacakmış gibi çalışmalarımıza başladık. 17-19 Ocak'ta Antalya'da bütün il başkanlarımızı erken seçim çalışmaları için kampa alıyoruz" diye konuştu.