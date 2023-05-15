Ümit Özdağ, seçimde partisinin başarısız olduğunu açıkladı: Hepinizden özür dilerim

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan da yer aldı. Oğan, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 5.2'sini aldı.

ÖZDAĞ ÖZELEŞTİRİ YAPTI: ÖZÜR DİLERİM

ATA İttifakı'nın bileşenlerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sessizliğini bozdu. Seçim sonuçlarına ilişkin nasıl bir değerlendirme yapacağı merak edilen isimlerden biri olan Özdağ, "Sevgili Zafer Partililer, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk'ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim. Evet, seçimlerin 2. tura kalmasını sağladık. Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülkede daha fazla oy almalıydık. Ve artık ne yazdık ki, bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesi çok daha zor hale gelmiştir. Hepinize çok ağır şartlar altında göstermiş olduğunuz çaba ve sizin değil benim uğramış olduğum mağlubiyete rağmen açıkladığımız destek mesajları için teşekkür ediyorum. 2. Turda Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin güvenliği için gereken adımları Dr. Sinan Oğan bey ile birlikte gereken adımları yetkili kurullarımızda görüşerek atacağız." dedi.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı;

OĞAN: YOL HARİTAMIZI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

Oğan ise sabaha karşı yaptığı son açıklamasında, "Seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir noktaya geldik. Bunu kendi açımızdan bir başarı olarak görüyorum. Aslında bizim beklediğimiz oy daha fazlaydı. Türkiye'deki seçim şartları malum. Bununla ilgili değerlendirmemi daha sonra yapacağım. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde ATA İttifakı Genel Başkanları ile toplantı yapacağım. Tabanımızla görüşmeler yapacağım. İmza veren arkadaşlarımızın temsilcileriyle, kanaat önderleriyle toplantılar yapacağım. Buna göre bir netice belirleyeceğiz ve yol haritamızı ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.