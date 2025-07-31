Uraloğlu, Gürcistanlı Bakan ile Görüştü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6'ncı Dönem Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Tiflis'te Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile görüştü. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Mariam Kvrivishvili ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirecek, ulaştırma, altyapı, ticaret ve ekonomi alanlarındaki iş birliğimizi geliştirecek adımları birlikte değerlendirdik" ifadelerini kullandı.