USAID Programlarında Büyük İptal - Son Dakika
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Politika

USAID Programlarında Büyük İptal

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, USAID programlarının yüzde 83'ünün iptal edildiğini açıkladı.

10.03.2025 18:28
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) bünyesindeki programların yüzde 83'ünün altı haftalık bir incelemenin ardından iptal edildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump yönetiminin ABD dış politikasıyla uyum değerlendirmesi için durdurduğu dış yardımlara yönelik başlattığı 90 günlük incelemeyle ilgili açıklama yaptı. Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) bünyesindeki programların yüzde 83'ünün altı haftalık bir incelemenin ardından iptal edildiğini duyurdu. Rubio, "İptal edilen 5 bin 200 program, on milyarlarca doları ABD'nin temel ulusal çıkarlarına hizmet etmeyen (hatta bazı durumlarda zarar veren) şekillerde harcadı" ifadelerini kullanarak, geriye kalan yaklaşık bin programın artık Dışişleri Bakanlığı tarafından ve Kongre ile istişare edilerek "daha etkili bir şekilde" yönetileceğini söyledi.

Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) da teşekkür eden Rubio, "DOGE'ye ve bu gecikmiş ve tarihi reformu gerçekleştirmek için çok uzun saatler çalışan personelimize teşekkürler" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Politika, Finans, Dünya, Son Dakika

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