Uşak'a Turizm Master Planı - Son Dakika
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Uşak'a Turizm Master Planı

Uşak\'a Turizm Master Planı
10.07.2025 16:43
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Bakan Ersoy, Uşak'ta turizm potansiyelini artırmak için master plan oluşturulacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uşak'ın turizm master planının oluşturulması için gerekli adımları atacaklarını belirterek, "İnşallah sadece yerli turistin değil yabancı turist rotalarına da girecek bir Uşak için gerekli çalışmaları yapmış olacağız." dedi.

Bakan Ersoy, Uşak ziyareti kapsamında ilk olarak Vali Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Aktaş, burada Ersoy'a, Cumhuriyet'in 10. yılında Uşak'ta çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kurduk" isimli simge fotoğrafı hediye etti.

Daha sonra Uşak Valiliği İl Özel İdaresi bünyesindeki Dokuyan Eller Halı ve Kilim Evi'ni ziyaret eden Ersoy, dokuma yapan kadınlarla sohbet etti, ziyaretçiler tarafından dokunan Türk bayrağı motifli halıya ilmek attı.

Bakan Ersoy, daha sonra Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Antik kenti gezen Ersoy, kazı çalışmaları hakkında Uşak Müzesi Müdürü Şerif Söyler'den bilgi aldı.

Ulubey Kanyonu'nu da gezen Ersoy, cam terasta gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmi hem 12 ay hem de 81 vilayete yayma çalışmaları ve hedefleri olduğunu söyledi.

Bütün illerin hem turizm master planlarının hazırlanması hem de turizm potansiyellerinin doğru şekilde ortaya çıkarılması için yoğun çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Uşak'ın çok önemli değerleri, turizm potansiyeli var. Üzerinde bulunduğumuz kanyon, dünyanın 2. büyük kanyonu olarak kabul ediliyor. 77-78 kilometre uzunluğunda. Buraya gelmeden önce de Blaundos Antik Kenti'ne uğradık. Bir yanda da 600 yılı aşkın geçmişi olan camilerle çok büyük turizm potansiyelini içinde barındırıyor. Gastronomi çeşitliliği de önemli. Bunların doğru şekilde tanıtılıp, farkındalığın oluşturulması gerekiyor. Biz Valimizle aldığımız karar gereği hızlı bir şekilde buranın da turizm master planının oluşturulması için gerekli adımları atacağız. İnşallah sadece yerli turistin değil yabancı turist rotalarına da girecek bir Uşak için gerekli çalışmaları yapmış olacağız."

Bakan Ersoy'a Uşak Valisi Naci Aktaş, Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ile Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Uşak'a Turizm Master Planı - Son Dakika

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