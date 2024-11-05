Usta: Terörle Mücadele Kesintisiz Sürecek

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Terör ve teröristlerle silahlı mücadele, ona sırt dayayanlarla ve bunlara destek olan siyasi yapılarla da hukuki-siyasi mücadele tereddütsüz devam edecektir." belirtti.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de artık Kürt sorunu olmadığını belirterek, "Kimsenin Kürt vatandaşlarımız dahil hiçbir farklı din ve etnik kökene sahip vatandaşlarımızla da sorunu yoktur. Asıl sorun, Kürt kardeşlerimiz üzerinden siyasi gelecek sürdürmeyi hedefleyenlerle ve Kürt kardeşlerimizi kullanarak ortalığı karıştırmak isteyenlerledir." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin içeride ve dışarıda hukuk kuralları çerçevesinde kararlılıkla devam edeceğinin altını çizen Usta, "Terör ve teröristlerle silahlı mücadele, ona sırt dayayanlarla ve bunlara destek olan siyasi yapılarla da hukuki-siyasi mücadele tereddütsüz devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.