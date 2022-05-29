Vali Balcı, büyükşehir belediyesinin yatırımlarıyla ilgili toplantı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Balcı, büyükşehir belediyesinin yatırımlarıyla ilgili toplantı yaptı

29.05.2022 19:34
Vali Balcı, büyükşehir belediyesinin yatırımlarıyla ilgili toplantı yaptı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, büyükşehir belediyesinin kentteki yatırımları ile ilgili toplantı yaptı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, büyükşehir belediyesinin kentteki yatırımları ile ilgili toplantı yaptı.

İki gündür yapılan toplantılarda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarını dinleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Van'ın imarına, ihyasına, inşasına ve Vanlıların huzuruna, refahına, esenliğine katkı sağlayacak yatırımların devam edeceğini söyledi.

Dün Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında başlayan ve bugün Van Valiliğindeki toplantı salonunda devam eden toplantılarda daire başkanlarıyla da görüş alışverişinde bulunan Vali Dr. Ozan Balcı, büyükşehir belediyesinin yaptığı çalışma ve yatırımları daha ileriye taşımak ve Vanlıya hizmet için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti. - VAN

Vali Balcı, büyükşehir belediyesinin yatırımlarıyla ilgili toplantı yaptı
Vali Balcı, büyükşehir belediyesinin yatırımlarıyla ilgili toplantı yaptı
Vali Balcı, büyükşehir belediyesinin yatırımlarıyla ilgili toplantı yaptı
Vali Balcı, büyükşehir belediyesinin yatırımlarıyla ilgili toplantı yaptı
Vali Balcı, büyükşehir belediyesinin yatırımlarıyla ilgili toplantı yaptı

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Fatih, Balcı, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Balcı, büyükşehir belediyesinin yatırımlarıyla ilgili toplantı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:57 Erdoğan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddialarına cevap verdi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
18:46 Bandırmaspor Süper Lig yolunda! Eyüpspor'u devirerek finale yükseldiler
18:44 Hindistan'da iğrenç olay! Gıda zehirlenmesi sebebiyle yoğun bakıma alınan kadına kocası ve 2 hemşire tecavüz etti
18:40 Bahçeli'den İmamoğlu'na sert sözler: Kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti gelince İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler
18:27 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Önümüzdeki yıl bu zamanlar Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız
17:18 Dünya, Endonezya'dan gelen görüntülerle hayrete düştü! Gece ahıra girip keçiyi ölümüne sarmış
17:04 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti
16:49 Real Madrid'in yıldızı Kroos'tan muhabirin sorusuna sert cevap: Mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 19:40:43. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Balcı, büyükşehir belediyesinin yatırımlarıyla ilgili toplantı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement