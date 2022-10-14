Vali yardımcısı belediyeye kayyum olarak atandı - Son Dakika
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Vali yardımcısı belediyeye kayyum olarak atandı

14.10.2022 00:57
Vali yardımcısı belediyeye kayyum olarak atandı

Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler Belediyesinin AK Partili Başkanı Hüseyin Toğulluk'un ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alması sonrasında mazbatasının iptal edilmesinin ardından, Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır belediyeye kayyum olarak atandı.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler Belediyesinin AK Partili Başkanı Hüseyin Toğulluk'un ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alması sonrasında mazbatasının iptal edilmesinin ardından, Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır belediyeye kayyum olarak atandı.

Konuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın tensipleriyle Belediye Başkan Vekili olarak belediyemize atanan Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır bu gün itibariyle görevine başlamıştır. Kasabamıza hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Hüseyin Toğulluk, Rıza Çalışır, Gebeceler, Karahisar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali yardımcısı belediyeye kayyum olarak atandı - Son Dakika

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