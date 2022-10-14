Konuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı 'nın tensipleriyle Belediye Başkan Vekili olarak belediyemize atanan Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır bu gün itibariyle görevine başlamıştır. Kasabamıza hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Hüseyin Toğulluk, Rıza Çalışır, Gebeceler, Karahisar, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Vali yardımcısı belediyeye kayyum olarak atandı - Son Dakika

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