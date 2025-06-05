Van Cezaevlerinde Tahliyeler Başladı

İnfaz düzenlemesini içeren yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Van'daki cezaevlerinden mahkumların tahliyeleri başladı.

"10. Yargı Paketi" olarak bilinen ve infaz düzenlemesini içeren Kanun Teklifi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık 19 bin 800 kişiye tahliye imkanı sağlayacağı öngörülen yasa kapsamında cezaevlerinde tahliyeler başladı. Van'da da tahliye işlemleri sabah saatlerinden itibaren uygulanmaya konuldu. Mahkumlar, işlemlerinin ardından cezaevlerinden çıkmaya başladı.

Konuya ilişkin konuşan Avukat Abdulsamet Göl, infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bazı kanunlardaki değişikliklerle birlikte yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. 10. Yargı Paketi'nin aynı zamanda infaza ilişkin önemli düzenlemeler içerdiğini ifade eden Göl, "Özellikle toplumun uzun süredir beklediği bazı özel infaz uygulamaları getirilmiştir. Konutta infaz, hafta sonu veya gece infazı gibi seçenekler; infaz sürecindeki hükümlülerin iş hayatları, ailevi durumları gibi özel şartları gözeterek infazın daha insani ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlamaktadır. Bu noktada özellikle şu hususun altını çizmek gerekir: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları hariç olmak üzere, ceza infaz kurumu şartlarında tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olanlar ve engelli bireyler hakkında, eğer toplum güvenliği açısından ağır ve somut bir tehlike oluşturmuyorlarsa, hapis cezalarının konutta infazına, infaz hakimi tarafından karar verilebilecektir. Bu oldukça önemli bir düzenlemedir" dedi.

Hafta sonu infazı konusunda hükümlünün cezasını infaz kurumunda sadece hafta sonları geçirmek suretiyle tamamlayabileceğini dile getiren Göl, "Gece infazı; akşam 19.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında infaz kurumunda bulunmak kaydıyla gerçekleştirilebilecektir. Bu düzenlemeler, iş ve aile yaşamı açısından hükümlülere kolaylık sağlayacak, aynı zamanda infaz sürecini daha esnek ve insani hale getirecektir. Ayrıca hasta, yaşlı, kadın ve çocuklar bakımından da belirli suç türlerinde ve sürelerde konutta infaz yoluna gidilebilecektir. Bu infaz şekilleri, infaz hakimliği gözetiminde ve Denetimli Serbestlik birimleri tarafından izlenecek; uygulama birer yıllık sürelerle değerlendirilecektir. Uygun şartların devam etmesi halinde konutta infaz süresi uzatılabilecektir. Bu kapsamda infaz düzenlemeleriyle birlikte tahliyelerin gerçekleşmesi beklenmektedir. Türkiye genelinde ciddi sayıda hükümlünün bu düzenlemeden faydalanarak tahliye edilmesi öngörülmektedir" diye konuştu. - VAN