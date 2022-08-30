Başkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Başkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30.08.2022 13:33
Başkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Van'ın Başkale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Van'ın Başkale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasıyla program sona erdi.

Törene; Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Önder, protokol üyeleri, STK temsilcileri, kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Mustafa Çelik, makamında tebrikleri kabul etti. - VAN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Başkale, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

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