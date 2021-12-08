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Varank ailesinin mutlu günü - Son Dakika

Varank ailesinin mutlu günü

08.12.2021 18:46

Varank ailesinin mutlu günü Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığın bütçesinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğü esnada, büyük bir mutluluk yaşadı.

Varank ailesinin mutlu günü

ANKARA - Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığın bütçesinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğü esnada, büyük bir mutluluk yaşadı. Esra-Mustafa Varank, çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi.

Esra Varank, TOBB ETÜ Hastanesinde doğum yaptı. Annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde hastanede eşinin yanında olan Bakan Varank, daha sonra TBMM'ye gelerek bütçe görüşmelerine katıldı. Görüşmeler sırasında mutlu haberi alan Bakan Varank'ı ilk tebrik eden, Bakanlığının bütçe görüşmeleri için yanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Daha sonra Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Bakan Varank'ı kutladı. Ardından da grup başkanvekilleri sırayla söz alarak Varank'ı tebrik etti. Oturuma yarım saat ara verildi. Bakan Varank da hastaneye geçti. Varank, daha sonra tekrar TBMM'ye giderek bütçe görüşmelerine kaldığı yerden devam etti. Varank, tekrardan Meclise geldiğinde gazetecilerin duygularına ilişkin sorusu üzerine, "Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Bebeğimiz doğdu. Görevimize geri geldik" ifadelerini kullandı.

Esra-Mustafa Varank çiftinin 14 yaşında Elif Reyyan, 5 yaşında İlhan Yahya isminde iki çocukları daha bulunuyor.

Varank ailesinin mutlu günü
Varank ailesinin mutlu günü
Varank ailesinin mutlu günü
Varank ailesinin mutlu günü

Mustafa Varank, Tobb Etü, Ticaret, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Varank ailesinin mutlu günü - Son Dakika


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