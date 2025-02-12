Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili - Son Dakika
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Politika

Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

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Milletvekillerine trafik cezası muafiyeti uygulamasını kamuoyuna duyurduğu ve karşı çıktığı için vekil arkadaşları tarafından eleştirildiğini belirten eski vekil ve sanatçı Sabahat Akkiraz, "Tepki verenler halk olmadıktan sonra önemli değil" ifadelerini kullandı.

12.02.2025 12:10
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TBMM'de onaylanırsa yürürlüğe girecek yeni uygulamayla, mevcut vekillerin 2 aracının, eski vekillerin de bir aracının trafik cezasından muaf olacağı gündeme gelmişti. Mevcut vekillere tanınan bu hakkın eski vekilleri de kapsamasıyla 3 bin 600 vekili muafiyetten yararlanacak.

KAMUOYUNA SABAHAT AKKİRAZ DUYURDU

Büyük tepki çeken uygulamaya karşı çıkanlardan biri de eski CHP Milletvekili ve sanatçı Sabahat Akkiraz'dı. X hesabından yaptığı paylaşımla bu haksız uygulamayı kamuoyuna duyuran Akkiraz, "TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığından aradılar dilekçeyle başvurursam 1 aracım trafik cezalarından muaf olacakmış! Neden? Kurallara uymama hakkım mı var? Kurallar herkes içindir. Geçiş üstünlüğü olan araçlar kanunla belirlenmiştir. Bırakın kendinize sürekli imtiyaz almayı" ifadelerine yer vermişti.

Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

MİLLETVEKİLLERİ TEPKİLİ

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha yaparak uygulamayı duyurduğu ve karşı çıktığı için milletvekilleri tarafından kendisine tepki gösterildiğini belirten Akkiraz, "Eski bir vekil arkadaşım aradı. Sana çok tepki var dedi! Milletvekillerine trafik cezası kesilmemesi için gelen düzenlemeyi duyurduğum ve karşı durduğum içinmiş! Tepki verenler halk olmadıktan sonra önemli değil dedim. Dün de yanlıştı. Yarın da yanlış olacak" dedi.

İşte Akkiraz'ın o paylaşımı;

Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz\'a tepkili

Sabahat Akkiraz, Politika, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • barış özcan:
    Demekki; İşlerine gelen yasaları sessiz sedasız onaylıyorlar, yazıklar olsun 600 milletvekilinede. 281 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    Akp yaptıkları artık bıktırdı uyan millet uyan 218 26 Yanıtla
  • Akif Kececi:
    eğerki böyle bir yasayı hep beraber kabul ederseniz yazıklar olsun derler oldu olacak üst sınıf alt tabaka halkı 2 ye bölün üst sınıf herseyden muaf olsun. pes 180 0 Yanıtla
  • Hakan as:
    Bu işin öbür dünyasıda var orda nasıl geçiş üstünlüğünüz olacak merak ediyorum :) 164 4 Yanıtla
  • Arif Uyar :
    Parti gözetmeksizin hiç birine hakkım helal değildir 161 1 Yanıtla
  • Seyit Mehmet efe:
    Sebahat Akkiraz’a helal olsun 133 1 Yanıtla
  • Mehmet Aztekin:
    muz cumhuriyeti mi ki Türkiye vekillere ceza kesilmeyecek. gelişmiş ülkelerde cumhurbaşkanı bile kurallara normal insanlardan daha çok uyarken. örnek olmaları gerekirken 90 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yok ya Siz Kimsiniz??? 78 6 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    Haydi vekillerin maaslarinida en dusuk emekli maasina indirin fakat ne chp lisi ne mhp lisi ne akp lisi b7na yanasmaz o zaman turkiyede maas adaletsizligi doğuyor bunu duzeltmek vekillerin gorevi yetmemis birde trafik cezalarini silip yazilmayacak bu esitlige aykiri cunku vekili secen jizsek jizimde cezalardan asil olarak hakkımız 71 0 Yanıtla
  • THE KİNG:
    Yorumsuz 25 3 Yanıtla
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