Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz\'a tepkili

Politika

TBMM'de onaylanırsa yürürlüğe girecek yeni uygulamayla, mevcut vekillerin 2 aracının, eski vekillerin de bir aracının trafik cezasından muaf olacağı gündeme gelmişti. Mevcut vekillere tanınan bu hakkın eski vekilleri de kapsamasıyla 3 bin 600 vekili muafiyetten yararlanacak.

KAMUOYUNA SABAHAT AKKİRAZ DUYURDU

Büyük tepki çeken uygulamaya karşı çıkanlardan biri de eski CHP Milletvekili ve sanatçı Sabahat Akkiraz'dı. X hesabından yaptığı paylaşımla bu haksız uygulamayı kamuoyuna duyuran Akkiraz, "TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığından aradılar dilekçeyle başvurursam 1 aracım trafik cezalarından muaf olacakmış! Neden? Kurallara uymama hakkım mı var? Kurallar herkes içindir. Geçiş üstünlüğü olan araçlar kanunla belirlenmiştir. Bırakın kendinize sürekli imtiyaz almayı" ifadelerine yer vermişti.

MİLLETVEKİLLERİ TEPKİLİ

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha yaparak uygulamayı duyurduğu ve karşı çıktığı için milletvekilleri tarafından kendisine tepki gösterildiğini belirten Akkiraz, "Eski bir vekil arkadaşım aradı. Sana çok tepki var dedi! Milletvekillerine trafik cezası kesilmemesi için gelen düzenlemeyi duyurduğum ve karşı durduğum içinmiş! Tepki verenler halk olmadıktan sonra önemli değil dedim. Dün de yanlıştı. Yarın da yanlış olacak" dedi.

İşte Akkiraz'ın o paylaşımı;