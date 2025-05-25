Venezuela'da Yerel Seçimler Başladı

Venezuela'da halk, 285 Ulusal Meclis üyesi ile 260 bölgesel meclis üyesini ve 24 eyalet valisini belirlemek üzere bugün yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

Venezuela'da halk Başkan Nicolas Maduro'nun kazandığı tartışmalı seçimlerden 10 ay sonra yeniden sandık başına gidiyor. Ülke genelinde kurulan 15 binden fazla sandık, yerel saatle 07.00'de açılırken, seçimlerde Ulusal Meclis'in 285 sandalyesi için 36 parti yarışıyor. Seçimlerde 24 eyalet valisi ve 260 bölgesel meclis üyesi de belirlenecek.

"Seçmenlerin yüzde 74,2'si, iktidardaki (PSUV) ve müttefiklerinin adaylarına oy verecek"

Anketlere göre 21 milyon seçmenden yalnızca üçte biri sandığa gitmeyi planlıyor. Venezuela merkezli araştırma şirketi Delphos tarafından 29 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde yapılan bir ankete göre, seçmenlerden yalnızca yüzde 15,9'u oy kullanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Bu seçmenlerin yüzde 74,2'si, iktidardaki Birleşik Sosyalist Venezuela Partisi (PSUV) ve müttefiklerinin adaylarına oy vereceğini söylerken, yüzde 13,8'i, seçimleri boykot etme çağrısında bulunan eski milletvekili Maria Corina Machado'yu dikkate almayan iki muhalefet lideriyle ilişkili adaylara oy vereceğini ifade etti.

"Boykot, Maduro'nun iktidar üzerindeki kontrolünü daha da artırmasına yol açar"

İki kez devlet başkanlığına aday olan Henrique Capriles'in öncülük ettiği muhalefet kanadı Machado'nun boykot çağrısını reddetti. Capriles, geçmişteki seçim boykotlarının yalnızca Devlet Başkanı Maduro'nun iktidar üzerindeki kontrolünü daha da artırmasına yol açtığını savunarak, "Oy kullanmalıyız. Bu bir direniş ve mücadele eylemidir" dedi.

Seçim merkezlerine 400 binden fazla güvenlik görevlisi konuşlandırıldı

Ana muhalefetin önde gelen isimlerinden ve Machado'nun yakın müttefiklerinden biri olan Juan Pablo Guanipa'nın cuma günü "Seçimlere saldırı planladığı öne sürülen bir terörist ağın lideri" olmakla suçlanarak tutuklanmasının ardından ülkede gerilim arttı. Seçim merkezlerine 400 binden fazla güvenlik görevlisi konuşlandırıldı. İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, eski milletvekili olan Guanipa'yı, hafta içinde tutuklanan ve yabancı güçler adına çalışan paralı askerler olduklarından şüphelenilen 50 kişilik bir grupla ilişkilendirdi.

Geçtiğimiz yıl seçimin ardından protestolar patlak vermişti

Venezuela'da geçtiğimiz yıl 28 Temmuz'da gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinde Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Maduro'nun yüzde 51.2, muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in ise yüzde 44.2 oy aldığını duyurmuştu. Sandık çıkış anketlerinde ise Maduro'nun seçimi kaybettiği, Gonzalez'in seçimin galibi olduğu ifade edilmişti. Sonuçların açıklanmasıyla ABD, Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri, seçime ilişkin daha fazla veri paylaşılana kadar Maduro'nun kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmediklerini açıklamıştı. CNE'nin, seçimin galibinin Maduro olduğunu açıklamasının ardından ülke genelinde protestolar patlak vermişti. Protestolarda 27 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin 400 kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı. - KARAKAS