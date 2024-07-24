Vezirhan Belde Belediye Başkanı Odasını Yeniletti

Politika

Bilecik'te 31 Mart günü yapılan seçimlerde yeniden Vezirhan Belde Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Ocak ilk iş olarak odasını yeniletti.

Bilecik'te 31 Mart günü yapılan seçimlerde yeniden Vezirhan Belde Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Ocak, odasının koltuk, zemin ve duvarlarında yenileme yaptı. Ocak'ın makam masası üzerindeki tavana dev bir ışıklı ve MHP logolu aydınlatma yapıldı. Bu yapılan yenileme vatandaşların tepkilerine neden olurken, Ocak'ın geçtiğimiz günlerde Vezirhan İlköğretim Okulunun gezi otobüsü talebini 'tasarruf tebdilleri var' diyerek geri çevirdiği öğrenildi.

Öte yandan belediye binasına gelen vatandaşlar makam odasında MHP logosunun Türk bayrağından daha büyük tasarlanmasına da tepki gösterdi. - BİLECİK