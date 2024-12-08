WADA Toplantısı Riyad'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

WADA Toplantısı Riyad'da Gerçekleşti

WADA Toplantısı Riyad\'da Gerçekleşti

Dr. Kasapoğlu, WADA'nın dopingle mücadele çalışmalarını vurguladı ve güçlü işbirliğine dikkat çekti.

08.12.2024 12:50
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Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen WADA Mütevelli Heyeti Toplantısına katıldı.

WADA İcra Komitesi, Kamu Otoritesi, Spor Hareketi ve Mütevelli Heyeti toplantıları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirildi. Toplantılarda; 2025-2029 Stratejik Plan ve 2025 Bütçesi karara sunuldu. Çinli Yüzücülerin Kontaminasyon Davasına ilişkin güncelleme, WADA Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçimi, İcra Komitesi ve Mütevelli Heyeti Üyelikleri, Daimi Özel ve Daimi Komite Oluşumları, WADA Etik Kurallarında Değişiklikler, WADA Yönetimi Yönetmeliklerinde Değişikliler konuları görüşüldü. Daimi Özel ve Daimi Komite Yıllık Raporları incelendi.

"Tüm eylemlerimiz sporcular ve daha temiz bir spor dünyası için"

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen WADA Mütevelli Heyeti Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Dr. Kasapoğlu, tüm eylemlerinin sporcular ve daha temiz bir spor dünyası için olduğunun altını çizerek "Bugüne kadar dopingle mücadelede önemli reformlar ve başarılar elde ettik. Dopinge karşı sıfır tolerans ilkesiyle, şeffaf, eşit, adil, sporcu odaklı ve teknolojideki gelişmelere uyumlu bir yaklaşımla mücadeleyi sürdürdük. Tüm eylemlerimiz sporcular ve daha temiz bir spor dünyası için. WADA ailesinin bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum" dedi.

"WADA ve UNESCO dopingle mücadelede çok önemli aktörler"

WADA ve UNESCO'nun dopingle mücadelesine dikkat çeken Kasapoğlu, "Hepimiz WADA ve UNESCO'nun dopingle mücadelede çok önemli aktörler olduğunun ve birlikte çalıştıklarında bu alanda çok daha güçlü adımlar atabileceğimizin farkındayız. Her iki kuruluşun da daha yapıcı ve kapsamlı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurgulamak isterim" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Riyad, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika WADA Toplantısı Riyad'da Gerçekleşti - Son Dakika

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