Witkoff: Hamas Ateşkesi Kabul Etmedi - Son Dakika
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Politika

Witkoff: Hamas Ateşkesi Kabul Etmedi

26.05.2025 20:59
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ABD Orta Doğu Temsilcisi Witkoff, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmediğini açıkladı.

ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul ettiği yönündeki haberleri yalanlarken, adı açıklanmayan bir Filistinli yetkili ise Witkoff'u geri adım atmakla suçladı.

Filistinli kaynaklar, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisinin Hamas tarafından kabul edildiğini duyurmasının ardından ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'tan açıklama geldi. ABD basınına konuşan Witkoff, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul ettiği yönündeki haberleri yalanlayarak, "Hamas'tan gördüğüm şey hayal kırıklığı oluşturdu ve tamamen kabul edilemez" dedi.

Witkoff, ayrıca İsrail'in geçici ateşkes ve hayatta olanlar ile ölen rehinelerin yarısının serbest bırakılması, kalıcı ateşkese giden yolda kapsamlı müzakerelerin başlatılmasını kabul ettiğini belirterek, "Bu anlaşma masada. Hamas bunu kabul etmeli" dedi

Adı açıklanmayan bir Filistinli yetkili, Witkoff'u geri adım atmakla suçlayarak, Witkoff'u ateşkes önerisi konusunda fikrini değiştirdiğini ve arabuluculara Hamas'ın sunduğu önerilerin kendisi için kabul edilebilir olmadığını bildirdiğini söyledi.

Hamas'ın Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiği iddiası

Filistinli kaynaklar, Witkoff'un ateşkes önerisinin Hamas tarafından kabul edildiğini iddia etmişti. Anlaşma kapsamında, 70 günlük ateşkes karşılığında hayatta olan 10 İsrailli rehinenin 5'i ilk gün, 5'i ise 60'ncı günde iki grup halinde serbest bırakılacağı öne sürülmüş, İsrail'in Gazze Şeridi'nden kısmi olarak geri çekileceği iddia edilmişti.

Hamas tarafından serbest bırakılan rehinelere karşılık ise İsrail tarafının da uzun süre hapis yatmış en az 100 Filistinli mahkumu serbest bırakacağı, ateşkesin ilk günüden itibaren Gazze'ye şartsız ve koşulsuz insani yardım girişine izin verileceği öne sürülmüştü. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Witkoff: Hamas Ateşkesi Kabul Etmedi - Son Dakika

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