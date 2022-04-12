Xi, Parti Kadrolarına İnsanların Mutlu Yaşamaları İçin Mümkün Olan Her Türlü Çabayı Göstermelerini Söyledi - Son Dakika
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Xi, Parti Kadrolarına İnsanların Mutlu Yaşamaları İçin Mümkün Olan Her Türlü Çabayı Göstermelerini Söyledi

12.04.2022 14:59
Xi, Parti Kadrolarına İnsanların Mutlu Yaşamaları İçin Mümkün Olan Her Türlü Çabayı Göstermelerini Söyledi

HAİKOU, 12 Nisan (Xinhua) — Xi, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletindeki teftiş gezisi sırasında Wuzhishan kentindeki Maona köyünü ziyaret ederken, "ÇKP'nin önemsediği şey şudur: Çin'deki tüm etnik gruplardan insanların hayatlarının her gün daha iyiye gittiğinden emin olmak" dedi. ÇKP'nin kendi çıkarlarının olmadığını kaydeden Xi, Parti yetkililerinin hiçbir bencil çıkar gözetmemeleri ve kendilerini insanların hayatlarını iyileştirmeye adamaları […]

Xi, Parti Kadrolarına İnsanların Mutlu Yaşamaları İçin Mümkün Olan Her Türlü Çabayı Göstermelerini Söyledi

HAİKOU, 12 Nisan (Xinhua) — Xi, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletindeki teftiş gezisi sırasında Wuzhishan kentindeki Maona köyünü ziyaret ederken, "ÇKP'nin önemsediği şey şudur: Çin'deki tüm etnik gruplardan insanların hayatlarının her gün daha iyiye gittiğinden emin olmak" dedi. ÇKP'nin kendi çıkarlarının olmadığını kaydeden Xi, Parti yetkililerinin hiçbir bencil çıkar gözetmemeleri ve kendilerini insanların hayatlarını iyileştirmeye adamaları gerektiğini söyledi.

Xi, yerel etnik Li halkının evlerini ziyaret etti ve köydeki kadrolar ve köylülerle samimi görüş alışverişinde bulundu. Köyün meydanında köylüler Xi'yi sıcak bir şekilde karşıladı. "Her bakımdan orta derecede müreffeh bir topluma ulaştık ve modernleşmeye ve ortak refahı teşvik etmeye doğru ilerliyoruz" diyen Xi, yoksulluğun azaltılmasındaki başarıları pekiştirmek ve bunları kırsal canlanmanın tam ilerlemesiyle uyumlu hale getirmek için sağlam çabalar gösterilmesini istedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Xi, Parti Kadrolarına İnsanların Mutlu Yaşamaları İçin Mümkün Olan Her Türlü Çabayı Göstermelerini Söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Xi, Parti Kadrolarına İnsanların Mutlu Yaşamaları İçin Mümkün Olan Her Türlü Çabayı Göstermelerini Söyledi - Son Dakika
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