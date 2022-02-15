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Yalvaç Kaymakamlığında hayatını kaybeden Ramazan Nazlı ile ilgili açıklama - Son Dakika

Yalvaç Kaymakamlığında hayatını kaybeden Ramazan Nazlı ile ilgili açıklama

15.02.2022 22:16
Yalvaç Kaymakamlığında hayatını kaybeden Ramazan Nazlı ile ilgili açıklama

Yalvaç Kaymakamlığı, donarak öldüğü ileri sürülen Ramazan Nazlı'nın ailesinin kaymakamlığa götürülerek açıklama yaptırıldığı iddialarını yalanladı.

Yalvaç Kaymakamlığı, donarak öldüğü ileri sürülen Ramazan Nazlı'nın ailesinin kaymakamlığa götürülerek açıklama yaptırıldığı iddialarını yalanladı.

Yalvaç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "4 Şubat 2022 tarihinde ilçemizde tek başına yaşayan Ramazan Nazlı isimli vatandaşımız evinde ölü olarak bulunmuştur. Söz konusu bu üzücü olay basında ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı dolayısıyla bazı bölgelerde yaşanan elektrik kesintisine bağlanmış ve ısınamadığı için donarak öldüğü şeklinde yer almıştır. Valiliğimizce kamuoyuna hayatını kaybeden vatandaşımızın evinde elektriğin kesik olmadığı, sobasının kurulu ve yakacağının olduğu şeklinde açıklama yapılmıştır. Yaşanan bu üzücü olay ardından vefat eden Ramazan Nazlı'nın kardeşlerini arayarak, ilçemizdeki evlerinde taziye ziyaretinde bulunmak istedim. Kardeşleri kendilerinin İstanbul'da oturduklarını, rahmetli abisinin oturduğu evi kapattıklarını ve otelde kaldıklarından dolayı bu ziyaretin Kaymakamlıkta olmasını istediler. Kaymakamlığımıza geldiklerinde, görüşmemiz sırasında basında çıkan bu haberlerden çok rahatsız olduklarını dile getirdiler. Kendileri de açıklama yapmak istediler ve basın açıklaması yaptılar" ifadeleri yer aldı.

CHP İlçe Başkanı hakkında suç duyurusu

CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı'nın sosyal medya açıklaması hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "İlçemiz CHP İlçe Başkanı Ali Arı tarafından hayatını kaybeden vatandaşımızın elektriğinin kesik olabileceği, bu nedenle ölmüş olabileceğini iddia eden sosyal medya açıklaması yapılmıştır. Ayrıca, sosyal medya açıklamaları nedeniyle CHP İlçe Başkanı Ali Arı hakkında Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı. - ISPARTA

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ramazan Nazlı, Hisarcık, Yalvaç, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yalvaç Kaymakamlığında hayatını kaybeden Ramazan Nazlı ile ilgili açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalvaç Kaymakamlığında hayatını kaybeden Ramazan Nazlı ile ilgili açıklama - Son Dakika
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